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Главная » Стиль жизни » Культура » Фанаты Элвиса Пресли в шоке: за проход на его могилу теперь нужно платить

Фанаты Элвиса Пресли в шоке: за проход на его могилу теперь нужно платить

Фанаты Элвиса Пресли в шоке: за проход на его могилу теперь нужно платить
Фото из открытых источников

Данный шаг объясняется необходимостью усиления мер безопасности

16.08.17 327
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Поклонники скончавшегося сорок лет назад Элвиса Пресли, пришедшие почтить память певца на его могиле в легендарном поместье "Грейсленд" в Мемфисе, были, мягко говоря, удивлены новостью, что в этом году им ха это нужно заплатить  29 долларов.

Всегда фанаты Пресли приезжали почтить его память бесплатно. Могилу певца ежегодно посещают около 500 тысяч человек. 16 августа отмечается 40-летие со дня смерти легендарного исполнителя, и в "Грейсленде" ждут до 50 тысяч гостей, сообщают мировые СМИ со ссылкой на"Fox News".

Многие посетители "Грейсленда" выразили недовольство необходимостью платить деньги за то, чтобы почтить память любимого музыканта. "Я собирался приехать сюда, но после случившегося не буду больше ездить в Мемфис. Те, кто устроил это – не фанаты Элвиса. Это все бизнес. Корпорации ищут во всем выгоду", — сказал поклонник Пресли Фред Шварц из Иллинойса.

"Не думаю, что Элвис был бы рад узнать, что его поклонникам приходится за это платить", — заявила еще одна любительница творчества музыканта Черил Скоген, которая приехала в Мемфис из Лос-Анджелеса.

По словам представителей компании Elvis Presley Enterprises, данный шаг объясняется необходимостью усиления мер безопасности при проведении массовых мероприятий аналогично тому, как это происходит в других частях США. При оплате входа каждому гостю выдается браслет на руку, который дает право на посещение еще и нового развлекательного комплекса, посвященного жизни и творчеству Элвиса Пресли.

Напомним, в Киеве построят новый крематорий.

 

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