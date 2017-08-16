Скончалась старейшая актриса МХТ имени Чехова

В Москве скончалась народная артистка РСФСР, старейшая актриса Московского Художественного театра имени Чехова Кира Головко.
Как сообщила ТАСС пресс-атташе МХТ Мария Малкина, прощание с Кирой Николаевной состоится в пятницу, 18 августа, в портретном фойе МХТ имени Чехова.
Похороны пройдут на Новодевичьем кладбище.
Всего на счету Киры Головко более 50 ролей в спектаклях, признанных классикой сцены. Это - "На дне", "Царь Федор Иоаннович", "Анна Каренина", "Три сестры", "Мария Стюарт", "Тартюф", "Кабала святош", "Московский хор", "Лес".
Среди ее учеников - Наталья Егорова, Борис Невзоров, Николай Караченцов.
Киру Головко не обошел своим вниманием и кинематограф. Она снялась более чем в 20 фильмах, в числе которых такие популярные, как "Глинка", "Первоклассница", "Председатель", "На всю оставшуюся жизнь...".
Напомним, в Киеве переименуют сразу два театра.