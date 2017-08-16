Умерла известная актриса Вера Глаголева

Известная советская и российская актриса Вера Глаголева скончалась на 62-м году жизни. Об этом сообщает РЕН.ТВ. Артистка умерла в США.

По предварительным данным, Глаголева страдала онкологическим заболеванием.

В конце мая СМИ сообщали, что Глаголева проходит курс лечения за границей.

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Актриса, режиссер, сценарист и кинопродюсер Вера Глаголева дебютировала в кино в роли Симы в картине Родиона Нахапетова "На край света…" в 1975 году. Вскоре после съемок фильма Вера вышла замуж за Нахапетова. В активе Веры Глаголевой почти 5 десятков картин, среди которых такие как "Торпедоносцы", "Не стреляйте в белых лебедей…" и другие. Последней работой на экране для нее стал сериал "Обручальное кольцо", снятый в 2008-2009 годах.