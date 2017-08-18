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Главная » Стиль жизни » Культура » Дариус-киллер. Зачем смотреть кинокомедию «Телохранитель киллера»
Дариус-киллер. Зачем смотреть кинокомедию «Телохранитель киллера»

Дариус-киллер. Зачем смотреть кинокомедию «Телохранитель киллера»

В прокате новый фильм Патрика Хьюза. В главных ролях — Райан Рейнольдс, Сэмюэл Л. Джексон, Сальма Хайек, Гари Олдман

18.08.17 37
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Тот, кто судит книгу по обложке, а фильм — по трейлеру, вряд ли купит билет на «Телохранителя киллера». Создатели рекламного ролика зазывают вас на предсказуемый, якобы «одноразовый» фильм. Главные герои в нём — нестарый пафосный денди и ворчливый тысячелетний пенсионер. Никаких откровений или хотя бы интересных сюжетных поворотов. Складывается впечатление, что когда в соседнем павильоне снимали «Дэдпул-2», режиссёр Патрик Хьюз решил «одолжить» оттуда актёра и пару сумасшедших трюков.

Между наёмным убийцей и тем, кто не раз мешал его планам, зарождается мужская дружба. Такая большая, что на её фоне блекнет история всеобщей борьбы с белорусским диктатором Духовичем

На самом деле фильм гораздо объёмнее и интереснее того, что заявлено в трейлере. Смазливый Рейнольдс и обаятельный Джексон заслуживают того, чтобы заполучить 111 минут вашей жизни. Их персонажам есть о чём рассказать.

Майкл Брюс — молодой телохранитель. Педантичный, занудный, с кучей комплексов. Зато мега-профессионал. С выбором актёра в этом случае не прогадали: зажатые и помешанные на своих проблемах молодчики — естественное амплуа Рейнольдса.

Однажды его персонаж получает задание — позаботиться о наёмном убийце Дариусе Кинкейде, своенравном, не по годам проворном и смешливом старикашке. В исполнении Сэмюэла Л. Джексона он именно таким и получился. 68-летний актёр демонстрирует потрясающую физическую форму: бегает, живо жестикулирует, забавно гримасничает. Он заплёвывает телохранителя шутками, так же ласково и неистово, как школьный хулиган, решивший «наградить» горстью вишнёвых косточек нудного одноклассника.

Дариус-киллер умеет наслаждаться жизнью и пытается научить этому своего охранника. Нас ждут вкусные афоризмы о любви, работе и смысле жизни, время от времени прерываемые отстрелом плохих парней. Между наёмным убийцей и тем, кто не раз мешал его планам, зарождается мужская дружба. Такая большая, что на её фоне блекнет история всеобщей борьбы с белорусским диктатором Духовичем. Тем, из-за кого темнокожему пенсионеру в кои-то веки понадобился бодигард.

Злого восточноевропейского правителя сыграл Гари Олдман («Пятый элемент», «Леон»). Точнее, пытался сыграть. Его Духович в кадре — сродни декорации. Сцены, где он открывает рот или хоть как-то себя проявляет, можно сосчитать на пальцах одной руки. Даже Сальме Хайек («Фрида»), сыгравшей взрывную подружку Дариуса-киллера, досталось больше экранного времени. 

Удачная музыкальная составляющая фильма — заслуга композитора Этли Орварссона, чьи треки украинский зритель слышал в «Баранах» Гримура Хаконарсона, фильме, получившем приз в программе «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля 2015 года.

Ёмкие диалоги, лаконичные реверансы в сторону других фильмов о наёмных убийцах и отсутствие (за исключением Владислава Духовича) плоских персонажей делают из «стрелялки» классную взрослую комедию. 

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