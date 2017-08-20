В национальный прокат выходит кинокартина Валентина Васяновича "Уровень черного", получившая на Одесском кинофестивале премию от Международной федерации кинопрессы (FIPRESCI) за лучший украинский полнометражный фильм. Об этом сообщает Артхаус трафик.

"Работа над фильмом была полной импровизацией и поиском с закрытыми глазами, – рассказывает режиссер. – Двигателем было желание снимать и наличие органического типажа в кадре, моего старого приятеля, через которого я пытался коммуницировать с миром и с самим собой, исследуя состояние возможного одиночества 50-летнего человека в большом городе. Сам эксперимент заключался в том, чтобы создать фильм без сценария, без бюджета и рассказать историю без единого слова".

Главный герой – свадебный фотограф Костя, для которого 50-летний юбилей становится началом сложного этапа. Все, что он любил и к чему был привязан, безвозвратно исчезает. Хотя таких вещей в его жизни не так уж много. Парализованный после инсульта отец. Подруга – стилист свадебного журнала. Старый кот. Слайды, на которых он молод и счастлив. Костя всю жизнь фотографирует чужое счастье. Для него это рутина.

Валентин Васянович – режиссер, оператор и продюсер, призер фестиваля в Клермон-Ферране. Выступил продюсером и оператором-постановщиком одного из самых успешных украинских фильмов – "Племя" Мирослава Слабошпицкого.

В новой картине снялась Екатерина Молчанова – исполнительница главных ролей в фильмах "Моя русалка, моя Лореляй" и "Моя бабушка Фанни Каплан", номинант на национальную кинопремию "Золота Дзиґа".

"Уровень черного" выходит в прокат при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино. Киевская премьера фильма состоится 31 августа в столичном кинотеатре "Киев". Ленту также увидят зрители во Львове, Одессе, Сумах и Харькове.