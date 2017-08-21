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Главная » Стиль жизни » Культура » Видео Джон Сноу пообещал важную войну

Видео Джон Сноу пообещал важную войну

<span class="label red">Видео</span> Джон Сноу пообещал важную войну

"Игра престолов": вышел трейлер последнего эпизода

21.08.17 214
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В сети появился трейлер седьмой серии седьмого сезона американского сериала "Игра престолов".

Эпизод станет последним в этом сезоне.

Соответствующее видео было опубликовано на YouTube-канале сериала.

В ролике показаны Санса Старк в Винтерфелле, армия дотракийцев, которая вместе с Безупречными во главе с Серым Червем окружают Хайгарден.

В конце трейлера звучит голос Джона Сноу: "Есть только одна война, которая важна, и она уже здесь".

Напомним, фильм-лауреат премии Одесского МКФ "Уровень черного" выходит в прокат.

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