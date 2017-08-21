В сети появился трейлер седьмой серии седьмого сезона американского сериала "Игра престолов".
Эпизод станет последним в этом сезоне.
Соответствующее видео было опубликовано на YouTube-канале сериала.
В ролике показаны Санса Старк в Винтерфелле, армия дотракийцев, которая вместе с Безупречными во главе с Серым Червем окружают Хайгарден.
В конце трейлера звучит голос Джона Сноу: "Есть только одна война, которая важна, и она уже здесь".
Напомним, фильм-лауреат премии Одесского МКФ "Уровень черного" выходит в прокат.