Восемь украинских фильмов претендуют на борьбу за премию "Оскар"

Создатели восьми украинских фильмов подали заявки на рассмотрение Оскаровского комитета. Об этом сообщает Национальный союз кинематографистов.
Среди поданных фильмов – один документальный, одна анимация и 6 игровых проектов:
"Война химер" Марии и Анастасии Старожицких;
"Dzidzio Контрабас" Олега Борщевского;
"Уровень черного" Валентина Васяновича;
"Стремглав" Марины Степанской;
"Червоный" Зазы Буадзе;
"Живая" Тараса Химича;
"Никита Кожумяка" Манука Депояна;
"Чужая молитва" Ахтема Сейтаблаева.
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Национальный Оскаровский комитет определит фильм-претендент от Украины в номинации "Лучший иностранный фильм" 29 августа, после чего проведет пресс-конференцию и пресс-показ отобранной картины.