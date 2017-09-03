Хороший предатель. Лучшие книги месяца

В книжном обозрении Фокуса жанровый хит-парад: роман историко-идеологический, роман детективно-психологический, книга эссе о живописи, сборник мифологических рассказов и комиксы про зайца с неприличным именем

Амос Оз написал роман об оправдании Иуды: по версии самого левого из ведущих израильских писателей, тот был не предателем, а мечтателем. Живущий в Англии румын Эуджен Овидиу Чировици поместил действие своей книги в США — получился не то психологический детектив, не то детективная психология, но главное, что международный бестселлер. В очередном сборнике эссе Александра Гениса, на этот раз посвящённом живописи, как обычно, каждая третья фраза — афоризм: блестящий, спорный, упоительный. О книге рассказов Катерины Калитко отечественные критики пишут с придыханием и, в общем, правильно делают. Широко известные в узких кругах комиксы Линор Горалик про Зайца ПЦ впервые вышли в солидном издательстве.

АМОС ОЗ "ИУДА"

"Фантом пресс", 2017

Кто: живая иллюстрация к библейской сентенции "нет пророка в своём отечестве". К 78-летнему Озу, которого в последние годы букмекеры считают реальным претендентом на Нобелевскую премию, из-за его радикально левых взглядов в Израиле отношение, мягко говоря, противоречивое.

Что: "Иуда" такое отношение никак не улучшит. В качестве главного идеолога Оз в своём романе выводит вымышленного политического деятеля 1940-х Шалтиэля Абрабанеля, выступавшего за лояльность к враждебно настроенным арабам. Фактически — против создания еврейского государства.

О чём: в 1959 году 24-летний парень Шмуэль Аш из-за финансовых проблем вынужден оставить обучение в университете и отложить в долгий ящик магистерский труд "Иисус глазами евреев". Чтобы как-то прожить в Иерусалиме, он нанимается на странную работу к пожилому инвалиду-интеллектуалу Гершому Валду. Основная обязанность Шмуэля — развлекать язвительного Валда беседами на политические, философские и культурные темы. Кроме вздорного старика в доме живёт загадочная красавица Аталия, дочь того самого, уже умершего, Абрабанеля. Она почти вдвое старше Шмуэля, но это не мешает ему влюбиться в неё чуть выше, чем по уши.

Как: придерживаясь нетрадиционного взгляда на личность Иуды, Оз изображает его самым верным и самым верующим учеником Иисуса, человеком, благодаря которому случились роковые события, сделавшие христианство мировой религией. Между Иудой и Абрабанелем возникает очевидная параллель: оба были идеалистами, оба хотели как лучше, а получилось как получилось, оба несправедливо считаются предателями. Впрочем, с Озом тут согласятся далеко не все.

ЭУДЖЕН О. ЧИРОВИЦИ "КНИГА ЗЕРКАЛ"

"Азбука", 2017

Кто: ещё недавно не слишком известный за пределами Румынии экономист, журналист, прозаик и даже Великий мастер тамошней масонской ложи, а теперь — автор хита, переведённого на десятки языков. В том числе и на украинский, только в издательстве "КСД" он именуется Юджином Кировицем.

Что: детектив с затейливой фабулой, красиво придуманной путаницей и любопытной подоплёкой из области когнитивной психологии.

О чём: сотруднику издательства присылают начальные главы романа, в котором описано нераскрытое тридцать лет назад убийство известного учёного-психолога. Обнаружив, что версия, изложенная автором, противоречива, персонажи "Книги зеркал" начинают собственное расследование полузабытого преступления.

Как: обаяние романа Чировици в том, что он не только про разгадывание загадки, но и про свойства человеческой памяти, которая с лёгкостью подменяет реальность фантазиями и изображает прошлое не таким, каким оно было на самом деле, а таким, каким его хочется видеть заинтересованным лицам.

АЛЕКСАНДР ГЕНИС "КАРТИНКИ С ВЫСТАВКИ"

АСТ, 2017

Кто: нуждается ли в представлении писатель, чьи книги уже третий раз за последние три года появляются в обозрениях Фокуса? Если да, то пусть будет коротко: Генис — лучший русский эссеист современности.

Что: в полном соответствии с названием — о живописи. Кстати, если название не вызывает в памяти читателя имя Модеста Мусоргского, эта книга, по всей видимости, не для него.

О чём: о Пикассо и Клее, Сезанне и Ривере, Климте и Мунке, Шагале и Магритте, Брюллове и Перове, Репине и Врубеле и ещё о многих других художниках, о которых вроде бы уже тысячу раз сказано-пересказано, но Генис всегда умудряется посмотреть на их творчество так, как до него не смотрели.

Как: характерным примером того, как пишет Генис, могут стать десятки цитат. Здесь скомпонованы две, посвящённые одному из самых ярких представителей европейского экспрессионизма: "Шиле не оголяет женщину, а выворачивает её наизнанку. Он довёл эротику до того последнего предела, за которым остаётся разве что рентген".

КАТЕРИНА КАЛИТКО

"ЗЕМЛЯ ЗАГУБЛЕНИХ, АБО МАЛЕНЬКІ СТРАШНІ КАЗКИ"

ВСЛ, 2017

Кто: Калитко больше известна как поэт. Она автор шести сборников стихов и лишь одной книги малой прозы. Нынешнюю "Землю Загублених" уже несколько критиков назвали одной из главных украинских художественных книг года.

Что: 220-страничный сборник из девяти текстов. В начале и в конце — новеллы, напоминающие средневековые легенды. В середине — вполне реалистические рассказы, посвящённые современности, которые из-за антуража тоже кажутся мифологическими и немного сказочными.

О чём: обо всех тут не расскажешь, но, к примеру, первая новелла с архетипическим названием "Вода" повествует об осаждённой крепости, о девушке, которую воспитывали как юношу, и об увидевшей в ней женщину вражеском воине-командире, ради которого она идёт на предательство.

Как: это действительно хорошая проза — густая, насыщенная, богатая смыслами и лишённая изъянов, характерных для большинства представителей современной отечественной литературы.

ЛИНОР ГОРАЛИК

"ЗАЯЦ ПЦ И ЕГО ВООБРАЖАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ"

"Эксмо", 2017

Кто: поэт, прозаик, переводчик, эссеист, автор комиксов и арт-проектов, маркетолог, бизнес-консультант и ещё бог знает кто.

Что: комиксы о Зайце ПЦ Горалик уже более десяти лет выкладывает в Сеть, бумажные версии выходили в скромном издательстве Livebook, а теперь книгу с 171 избранной картинкой выпустило АСТ.

О чём: по своему устройству большинство гораликовских стрипов напоминают частушки: на некий, обычно нейтральный, посыл следует саркастический, парадоксальный, нередко брутальный, а порой и абсурдный ответ.

Продвинутым смешно, филистеры недоумевают, ханжи возмущаются — в книге много слов, которые принято называть непечатными.

Как: в принципе всё, что в "Зайце ПЦ" изображено при помощи картинок, можно изобразить и без всяких картинок, только хуже. Или, как пишет сама Горалик: "Всё, что можно выразить неприличными словами, можно выразить и приличными словами — но х..во".