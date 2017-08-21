20 августа в котловане, вырытом при прокладке теплотрассы в Виннице на ул. Магистратской рабочие обнаружили немецкий сейф времен Второй мировой войны. Об этом заявила Ольга Грабовская, заведующая сектором археологии Винницкого областного краеведческого музея, передает Vежа.

"Это действительно немецкий сейф – на нем видно три замка с шифром, на которых немецкие надписи. Сейчас мы даже не догадываемся, что там может быть внутри, нужно открывать", - рассказала она.

Сейф привезли на задний двор Винницкого областного краеведческого музея – находку, которая весит около 500 кг, везли грузовиком.

Открыть сейф в "штатный" способ не получится – время сделало свое дело, металл очень окислился, поэтому будут применять специальные инструменты, чтобы минимально повредить его. Предмет весь покрытый ржавчиной и землей: сначала его должны максимально тщательно почистить и затем приступить к открытию. На дверце сейфа видны три шифрозамка с сохранившимися буквами.

Вместе с сейфом в котловане нашли керамику с изображением "Звезды Давида" и несколько серебряных немецких монет. Находку охраняет полиция.