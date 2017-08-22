В Лондоне нашли работу известного граффити-художника Бэнкси, которую зарисовали и забили досками десять лет назад. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Guardian.

Работа называется Snorting Copper и ее стоимость оценивают в £1,25 миллионов.

Бэнкси нарисовал граффити на стене общественного туалета в одном из районов Лондона, однако в 2007 году рисунок зарисовали по приказу местной власти. На нем изображен полицейский, который употребляет кокаин.

Граффити нашли застройщики Джонатан Эллис и Дэвид Кайт, которые выкупили заброшенное здание. Они хотят отреставрировать граффити и открыть его для публики в октябре этого года. Всю стену, на которой нарисован рисунок, вырезали и передали реставраторам.

По данным издания, было две версии рисунка Snorting Copper. Найденная работа, скорее всего, является единственным рисунком, который сохранился до этого года.

"Это потрясающая вещь. Нам предлагали продать ее, но мы хотим вернуть картину на место, чтобы люди наслаждались ею. Мы считаем, что это правильно. Мы гордимся тем, что можем сделать нечто подобное", – поделились застройщики.

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Граффити Бэнкси Snorting Copper

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Фото: Guardian

Напомним, граффити Бэнкси с изображением девочки, которая отпускает воздушный шарик в форме сердца, стал любимым произведением искусства британцев.