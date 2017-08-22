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Forbes назвал самых высокооплачиваемых актеров в мире
Марк Уолберг / Фото из открытых источников

Forbes назвал самых высокооплачиваемых актеров в мире

Больше всех заработал Марк Уолберг

22.08.17 347
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Forbes опубликовал имена самых высокооплачиваемых актеров в мире. Первое место в этом списке занял Марк Уолберг, заработав $68 млн за 2017. В рейтинге учитывались гонорары актеров за период 1 июня 2016 по 1 июня 2017 года. Список опубликован на сайте издания.

Большую часть суммы Уолберг получил за участие в фильмах "Здравствуй, папа, Новый год! – 2" и "Трансформеры: Последний рыцарь".

На второй строчке рейтинга оказался Дуэйн Джонсон с $65 млн. Такой доход актер получил, снявшись в новых версиях "Спасателей Малибу" и "Джуманджи", а также в сериале "Футболисты".

$54,5 млн в этом году заработал Вин Дизель, заняв таким образом третье место в списке. Наибольшие гонорары актер получил за съемки в восьмой части "Форсажа", фильма "Три икса: Мировое господство", а также за озвучивание персонажа Грута в сиквеле "Стражи Галактики – 2".

В первую десятку также попали Адам Сэндлер, Джеки Чан, Роберт Дауни — младший, Том Круз и три болливудских актера — Шахрукх Кхан, Салман Кхан и Акшай Кумар.

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https://www.dobovo.com/ru/
https://www.dobovo.com/ru/
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