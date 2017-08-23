Кирилл Серебренников арестован на два месяца

Басманный суд отправил режиссера Кирилла Серебренникова под домашний арест до 19 октября.
Об этом сообщает "Газета.Ru".
Отметим, десятки деятелей культуры поручились за художественного руководителя "Гоголь-центра".
Среди них: режиссер Федор Бондарчук, телеведущий Андрей Малахов, писатель Людмила Улицкая, гендиректор Большого театра Владимир Урин, певец Филипп Киркоров.
Напомним, Серебренникова задержали 22 августа в Санкт-Петербурге, а после доставили в Москву в Следственный комитет РФ. Ему предъявлены обвинения в мошенничестве.