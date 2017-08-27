В США умер кинорежиссер Тоуб Хупер, снявший фильмы "Техасская резня бензопилой" и "Полтергейст".
Ему было 74 года.
Как сообщает Variety, информации о причинах смерти режиссера нет.
Отметим, "Техасская резня бензопилой" Тоуба Хупера считается одним из главных фильмов в жанре хоррора и неоднократно попадал в рейтинги лучших картин в этом жанре.
При бюджете всего в 83 тысячи долларов фильм смог собрать в прокате более 30 миллионов долларов.
Осторожно, в видео есть сцены насилия.
Напомним, кинофестиваль "Молодость" перенесли на май.