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Главная » Стиль жизни » Культура » Станислав Говорухин решил закончить карьеру "Концом прекрасной эпохи"

Станислав Говорухин решил закончить карьеру "Концом прекрасной эпохи"

Станислав Говорухин решил закончить карьеру "Концом прекрасной эпохи"
Фото: РИА Новости

Знаменитый режиссер больше не будет снимать фильмов

28.08.17 343
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Кинорежиссер Станислав Говорухин заявил, что после своей последней картины "Конец прекрасной эпохи" больше не намерен снимать кино.

Об этом сообщает "Интерфакс".

"Я до сих пор считаю, что это моя лучшая картина. Более того, я решил больше вообще ничего не снимать, потому что мне кажется, что лучше уже не сделать", - сказал Говорухин на встрече с представителями общественности в ходе рабочей поездки в Удмуртию в воскресенье.

Он отметил, что фильм, хотя и снят по мотивам произведений Сергея Довлатова, во многом автобиографичен.

Фильм Говорухина "Конец прекрасной эпохи" по мотивам сборника новелл Довлатова "Компромисс" вышел в 2015 году.

Отметим, на счету Говорухна десятки фильмов. Он снял "Место встречи изменить нельзя" (1979), "Ворошиловский стрелок" (1999), "Россия, которую мы потеряли" (1992), "Десять негритят" (1987), "В поисках капитана Гранта" (1985) и другие. 

Напомним, умер режиссер легендарной "Техасской резни бензопилой".

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