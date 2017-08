Рэпер Кендрик Ламар получил приз за лучший музыкальный клип года на песню HUMBLE. на церемонии наград MTV Video Music Awards.

Он же получил премию за лучшее хип-хоп видео, за лучшую художественную работу и за лучшую режиссуру.

Как сообщает Медуза, еще одна награда за клип HUMBLE. на MTV Video Music Awards была вручена за лучшие визуальные эффекты.

Артистом года признан Эд Ширан, премию за лучшее рок-видео получила группа Twenty One Pilots, открытием года назван певец Халид, лучшим поп-клипом признано видео Fifth Harmony на песню Down.

Напомним, церемония наград MTV VMA проводится с 1984 года. Премия является одной из наиболее престижных наград в поп-музыке.