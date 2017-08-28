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Главная » Стиль жизни » Культура » Кейт Бланшет заступилась за Кирилла Серебренникова

Кейт Бланшет заступилась за Кирилла Серебренникова

Кейт Бланшет заступилась за Кирилла Серебренникова
Фото из открытых источников

Петицию уже подписали более 30 деятелей культуры

28.08.17 470
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Немецкий режиссер Томас Остермайер начал сбор подписей в защиту российского коллеги Кирилла Серебренникова. 

Петицию уже подписали более 30 деятелей культуры, в том числе знаменитая актриса, дважды лауреат "Оскара" Кейт Бланшетт и обладательница Нобелевской премии по литературе австрийская писательница Эльфрида Елинек.

Обращение адресовано канцлеру Германии Ангеле Меркель, главе МИДа Зигмару Габриэлю, президенту России Владимиру Путину и Генпрокуратуре РФ.

Напомним, Кирилл Серебренников арестован на два месяца.

 

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