Кейт Бланшет заступилась за Кирилла Серебренникова

Немецкий режиссер Томас Остермайер начал сбор подписей в защиту российского коллеги Кирилла Серебренникова.
Петицию уже подписали более 30 деятелей культуры, в том числе знаменитая актриса, дважды лауреат "Оскара" Кейт Бланшетт и обладательница Нобелевской премии по литературе австрийская писательница Эльфрида Елинек.
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Обращение адресовано канцлеру Германии Ангеле Меркель, главе МИДа Зигмару Габриэлю, президенту России Владимиру Путину и Генпрокуратуре РФ.
Напомним, Кирилл Серебренников арестован на два месяца.