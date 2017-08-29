Клип на песню Thriller попал в Книгу рекордов Гиннесса как самое успешное музыкальное видео.
13-минутный Thriller – это скорее полноценный короткометражный фильм, чем видеоряд к песне. До момента, когда в клипе начинает звучать проигрыш композиции, проходит 4 минуты сюжета, включающих фильм в фильме, в котором Джексон успевает перевоплотиться в оборотня.
На фоне песни Джексона звучит закадровый голос характерный для классических фильмов ужасов, а действие в фильме разворачивается по канонам триллеров, заканчиваясь легендарным танцем Майкла Джексона в окружении зомби.
Напомним, самые приятные звуки в мире появились на одном видео.