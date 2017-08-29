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Главная » Стиль жизни » Культура » Видео Майклу Джексону сегодня исполнилось бы 59 лет

Видео Майклу Джексону сегодня исполнилось бы 59 лет

<span class="label red">Видео</span> Майклу Джексону сегодня исполнилось бы 59 лет
Иллюстративное фото

Альбом Thriller возвел его в мегазвезды

29.08.17 40
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Клип на песню Thriller попал в Книгу рекордов Гиннесса как самое успешное музыкальное видео.

13-минутный Thriller – это скорее полноценный короткометражный фильм, чем видеоряд к песне. До момента, когда в клипе начинает звучать проигрыш композиции, проходит 4 минуты сюжета, включающих фильм в фильме, в котором Джексон успевает перевоплотиться в оборотня.

На фоне песни Джексона звучит закадровый голос характерный для классических фильмов ужасов, а действие в фильме разворачивается по канонам триллеров, заканчиваясь легендарным танцем Майкла Джексона в окружении зомби.

Напомним, самые приятные звуки в мире появились на одном видео.

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