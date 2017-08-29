Финал седьмого сезона "Игры престолов" установил новый рекорд по количеству просмотров

Последний эпизод седьмого сезона сериала "Игра престолов" побил рекорд по количеству просмотров. Премьеру финального эпизода посмотрели более 16,5 млн зрителей, сообщает The Verge.

Так, 12,1 млн человек просмотрели серию "Дракон и Волк" на телеканале HBO, еще 4,4 млн — на онлайн-сервисах.

Отмечается, что этот эпизод побил не только рекорд сериала, но и подвинул с первого места финал седьмого сезона "Ходячих мертвецов" телеканала AMC, который собрал у телеэкранов 11,35 млн зрителей.

Кроме того, серия побила рекорд по продолжительности — эпизод длился 80 минут и стал самым длинным в истории сериала.