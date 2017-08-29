Все статьиВсе новостиВсе мнения
Общество
Мнения
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Стиль жизни » Культура » Финал седьмого сезона "Игры престолов" установил новый рекорд по количеству просмотров

Финал седьмого сезона "Игры престолов" установил новый рекорд по количеству просмотров

Финал седьмого сезона "Игры престолов" установил новый рекорд по количеству просмотров
Из открытых источников

Последний эпизод посмотрели 16,5 млн человек

29.08.17 166
000

Последний эпизод седьмого сезона сериала "Игра престолов" побил рекорд по количеству просмотров. Премьеру финального эпизода посмотрели более 16,5 млн зрителей, сообщает The Verge.

Так, 12,1 млн человек просмотрели серию "Дракон и Волк" на телеканале HBO, еще 4,4 млн — на онлайн-сервисах.

Отмечается, что этот эпизод побил не только рекорд сериала, но и подвинул с первого места финал седьмого сезона "Ходячих мертвецов" телеканала AMC, который собрал у телеэкранов 11,35 млн зрителей.

Кроме того, серия побила рекорд по продолжительности — эпизод длился 80 минут и стал самым длинным в истории сериала.

 

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: ,
Читайте по теме
Бои без правил. Как Алексей Шапарев снимал фильм о войнеДжон Сноу пообещал важную войнуХакеры заявили, что украли сценарий "Игры престолов"

Читайте также на focus.ua

Топ-7
  1. Йося и его дети. История одесского гинеколога 28897
  2. Реформатор с котёнком. Максим Нефьодов о том, как провести приватизацию с помощью соцсети 1955
  3. Охотники за биткоинами. Насколько безопасно добывать, хранить и обменивать криптовалюты 3432
  4. Толпа всегда ужасна, — режиссер Марина Разбежкина 748
  5. Вход через интернет. Как группа DZIDZIO шла к успеху и зачем её лидеру кино 2452
  6. Честные ноты Алексея Когана. Куратор Koktebel Jazz Festival о музыке как иллюзии жизни 982
  7. Территория призраков. Как Кристиан Петцольд бежал из немецкого захолустья 1260
  1. Йося и его дети. История одесского гинеколога 6476 / 28897
  2. Осовременили. С 1 октября в Украине обещают поднять пенсии 5 миллионам пенсионеров 6092 / 6756
  3. Синдром величия. Аркадий Бабченко о развале России 3971 / 4340
  4. В Украину приходит еще одна авиакомпания 2137 / 2334
  5. У Климкина нет российского гражданства, – МИД РФ 1678 / 1917
  6. Немец совершил самое большое количество убийств после Второй мировой войны 1451 / 1666
  7. Биткоин идет на смену доллару 1129 / 1282
  1. Йося и его дети. История одесского гинеколога 60 / 28897
  2. Осовременили. С 1 октября в Украине обещают поднять пенсии 5 миллионам пенсионеров 18 / 6756
  3. Синдром величия. Аркадий Бабченко о развале России 15 / 4340
  4. Кому вы нужны. Как мошенники используют слитые базы данных 8 / 1477
  5. На одном языке. Чему взрослые могут поучиться у детей 6 / 327
  6. В Украину приходит еще одна авиакомпания 6 / 2334
  7. Полиция отрабатывает несколько версий взрыва возле Кабмина 24 августа 5 / 186
https://www.dobovo.com/ru/
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.