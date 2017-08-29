Украина выдвинула фильм "Уровень черного" на Оскар в номинации "Лучший фильм на иностранном языке".
Об этом сообщает Украинский Оскаровский комитет.
Драму снял режиссер Валентин Васянович, ранее участвовавший в создании фильма "Племя" – одной из самых успешных картин украинского кино.
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"Уровень черного" – это история жизни 50-летнего свадебного фотографа Кости. Главный герой понимает, что все, что он любил или к чему был привязан, безвозвратно уходит. Хотя таких вещей в его жизни немного. Парализованный в результате инсульта отец, Подруга – стилист свадебного журнала. Костя всю жизнь фотографирует чужое счастье, и воспринимает это как обычную рутину.
Напомним, Станислав Говорухин решил закончить карьеру "Концом прекрасной эпохи".