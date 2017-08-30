Украинский фильм 1930 года, считавшийся утраченным, нашелся в Японии

В киноархиве Токио обнаружили украинский научный фильм "Человек и обезьяна" 1930 года, который считался утраченным.
Как сообщает пресс-служба Министерства культуры, картину планируют отреставрировать.
После этого ее презентуют на специальном событии, вместе с которым Минкульт хочет провести перформанс.
Украинский полнометражный научный фильм режиссера Андрея Винницкого считался утраченным. О нем сохранилось мало информации. Известно, что его продолжительность - 71 минута.
Напомним, Украина выдвинула на Оскар "Уровень черного".