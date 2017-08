Рок-группа Kasabian показал новый клип на песню "i'll Ray (The King)" с Линой Гиде в главной роли

Она более известна как Серсея Ланнистер в популярном сериале "Игра престолов". Новое видео группа опубликовала на своем канале в Youtube.

Песня "Ill Ray (The King)" вошла в новый альбом Kasabian For Crying Out Loud, который вышел в мае этого года.

Автором музыки и идеи клипа стал гитарист группы Серджо Пиццорно. По сюжету, в клипе Лени Гиде удается воскресить короля Ричарда III на одной из автостоянок. Позже он вместе с актрисой гуляет по городу, заходит в разные магазины и в паб.

За основу группа взял реальную историю 2012 года, когда в городе Лестер (Великобритания) действительно нашли останки короля на паркинге. В 2015 году их перезахоронили в городском соборе.

