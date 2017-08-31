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Главная » Стиль жизни » Культура » Госкино: До конца года в прокат выйдут 13 украинских фильмов
Госкино: До конца года в прокат выйдут 13 украинских фильмов
Фото: oformi.net

Госкино: До конца года в прокат выйдут 13 украинских фильмов

В 2017 году государство выделило рекордную сумму на поддержку отечественного кинематографа

31.08.17 134
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В украинских кинотеатрах до конца года выйдут в прокат еще минимум 13 кинокартин отечественного производства. Об этом заявил на брифинге глава Госкино Филипп Ильенко, передает 112 Украина.

По словам Ильенко, украинские картины в прокате уже начали конкурировать друг с другом, из-за этого премьеры пришлось растянуть до начала следующего года.

"До конца года в прокат выйдут не менее 13 украинских фильмов. Уже известно, что, возможно, их будет больше. Это говорит о том, что нам приходится переносить премьеры части фильмов уже на первую половину следующего года, чтобы наши картины не конкурировали друг с другом", - заявил глава Госкино.

Он добавил, что успех украинского кино стал возможным благодаря финансовой поддержке государства, которая в 2017 году оказалась самой большой с момента обретения независимости.

"Это рекордная сумма, и, очевидно, на следующий год мы можем рассчитывать на ее увеличение", - отметил Ильенко.

Напомним, Государственное агентство Украины по вопросам кино выделило 30 млн грн на съемку исторического фильма "Захар Беркут".

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