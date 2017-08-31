Молодым режиссерам предлагают снять историю со своей улицы. На этот раз фильмы посвящены Донецкой и Луганской областям

С 31 августа по 10 сентября в городах Донецкой и Луганской областей в рамках проекта "86: Послесловие" пройдут показы лучших документальных картин международного фестиваля кино и урбанистики "86".

Часть работ приедут представлять сами режиссеры и герои фильмов.



Программа "86: Послесловие" состоит из короткометражек – участников киномастерской MyStreetFilms, которую уже три года проводят в рамках международного фестиваля кино и урбанистики "86". Молодым режиссерам предлагают снять историю со своей улицы. На этот раз мастерская была посвящена Донецкой и Луганской областям.

"Один наш участник - Валерий Пузик - ездил снимать стоматологическую бригаду на фронте. Он сам был добровольцем на войне несколько лет назад и чувствовал себя достаточно безопасно, хотя мы, конечно, волновались. Но это было не самое страшное. Нашу самую молодую участницу зовут Руслана Амбросимова. Это 14-летняя девочка из Марьинки - фактически, пригорода Донецка. Каждый раз мне страшно включать новости и слышать об очередных обстрелах ее родного города. При этом я мегасчастлива за Русю, потому что это самая талантливая 14-летняя девочка в Украине и будущая режиссер, - рассказывает продюсер MyStreetFilms-Рубеж и директор фестиваля 86 Надежда Парфан. - Вообще же наша цель - чтобы теперь эти фильмы о востоке страны могли увидеть сами жители Донетчины и Луганщины. Ведь это именно их земляки, соседи, друзья рассказывают о родном регионе, показывают ​родную​ среду своими глазами".

В программе "86: Послесловие" также будут и известные "блокбастеры" мировой документалистики, которые в разные годы демонстрировались на фестивале. Среди них - фильмы о Чернобыле "Чернобыльские бабушки" и "Русский дятел", картина о путешествии в мир современного творчества "От станции к станции" и фильм, воспевающий юношеские приключения современной молодежи "Все эти бессонные ночи".

"Русский дятел", который на кинофестивале "Сандэнс" получил Гран-при за лучший зарубежный документальный фильм, в Мариуполе, Краматорстке, Славянске и Константиновке лично представит Федор Александрович - главный герой и художник-постановщик ленты.

"Такие культурные события необходимы на востоке, ведь Голодомор, Вторая мировая война, Чернобыль и современная война - это одно целое, одна цепь советского прошлого, которой​ скованы все мы. И нам нужна переоценка этого прошлого", - говорит Алексадрович.

Напомним, украинский фильм 1930 года, считавшийся утраченным, нашелся в Японии.