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Главная » Стиль жизни » Культура » "Симпсоны" теряют своего композитора

"Симпсоны" теряют своего композитора

"Симпсоны" теряют своего композитора
Фото из открытых источников

Альф Клаузен начал работать над мультсериалом в 1990 году

31.08.17 32
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Создатели мультсериала "Симпсоны" уволили композитора Альфа Клаузена, работавшего в команде мультсериала 27 лет.

Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на Variety.

По словам композитора, ему позвонил продюсер Ричард Сакаи и сообщил, что компании нужен "другой вид музыки".

Впрочем, увольнение композитора может быть связано с сокращением расходов, которое происходит в команде "Симпсонов" в последние годы, несмотря на огромную прибыль.

Отметим, Альф Клаузен начал работать над "Симпсонами" в 1990 году. Он дважды выигрывал премию "Эмми" (в 1997 и 1998 годах). 

Напомним, "Симпсоны" — самый длинный мультсериал в истории американского телевидения, длящийся 28 сезонов и продленный до 30-го. Первая мини-серия "Good night" была показана в "Шоу Трейси Ульман" 19 апреля 1987 года. Мультсериал в настоящее время известен телезрителям более чем в 100 странах.

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