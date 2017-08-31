"Симпсоны" теряют своего композитора

Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на Variety.

По словам композитора, ему позвонил продюсер Ричард Сакаи и сообщил, что компании нужен "другой вид музыки".

Впрочем, увольнение композитора может быть связано с сокращением расходов, которое происходит в команде "Симпсонов" в последние годы, несмотря на огромную прибыль.

Отметим, Альф Клаузен начал работать над "Симпсонами" в 1990 году. Он дважды выигрывал премию "Эмми" (в 1997 и 1998 годах).

Напомним, "Симпсоны" — самый длинный мультсериал в истории американского телевидения, длящийся 28 сезонов и продленный до 30-го. Первая мини-серия "Good night" была показана в "Шоу Трейси Ульман" 19 апреля 1987 года. Мультсериал в настоящее время известен телезрителям более чем в 100 странах.