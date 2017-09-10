Молчаливый гром. Лучшие сериалы сентября

"Раз, Миссисипи" / One Mississippi

Создатели: Тиг Нотаро, Диабло Коуди

В главных ролях: Тиг Нотаро, Ной Харпстер, Джон Ротмен

Премьера: 8 сентября

Тиг Нотаро — стендап-комик, которая всерьёз прославилась, когда через несколько дней после того, как ей поставили диагноз "рак груди", откровенно и смешно рассказала о своём опыте существования между жизнью и смертью. Это выступление Нотаро в лос-анджелесском клубе "Ларго" мгновенно стало классикой для всех, интересующихся стендапом. "Она доказала, что смешным может (и должно быть) абсолютно всё. А доказать это можно было только на примере собственной смерти", — сказал тогда авторитетный стендап-комик Луи Си Кей. Дальше на горизонте появился интернет-гигант Amazon, и Тиг Нотаро при помощи Диабло Коуди (лауреатки "Оскара" за сценарий "Джуно") написала для Amazon автобиографическую комедию "Раз, Миссисипи". Героиня шоу приезжает в родной город на похороны матери и парадоксально знакомится с ней гораздо ближе, чем это было при жизни.

"Сверхлюди" / Inhumans

Создатель: Скотт Бак

В главных ролях: Энсон Маунт, Иван Реон, Серинда Свон

Премьера: 29 сентября

Эфирный канал ABC продолжает осваивать наследие комиксов Marvel. В 2013 году здесь появился сериал "Агенты Щ.И.Т." о вымышленной организации по борьбе с преступностью, которую возглавил агент Колсон из "Железного человека". Спустя два года на ABC вышел "Агент Картер", где в центре событий была агент Пегги Картер, возлюбленная Капитана Америки. А теперь к запуску в эфир готовы "Сверхлюди" — что-то вроде Людей Икс, только благородных королевских кровей. Речь в шоу пойдёт о древней расе людей, обладающих суперспособностями. Их возглавляет Чёрный Гром — уникальный главный герой, который будет общаться в сериале только при помощи языка жестов. Дело в том, что его голос убивает всё живое, а одним неосторожным вздохом Чёрный Гром может, например, перевернуть полицейский автомобиль. Эту роль сыграет Энсон Маунт, который пять лет наводил порядок в железнодорожном вестерне "Ад на колёсах". Провоцировать Чёрного Грома будет его младший брат — роль досталась Ивану Реону (бастард-садист Рамси из "Игры престолов"). Руководит проектом Скотт Бак, сценарист "Декстера" и "Железного Кулака". В первом сезоне "Сверхлюдей" заявлено восемь серий.

"Очевидное" / Transparent

Создатель: Джилл Солоуэй

В главных ролях: Джеффри Тэмбор, Габи Хоффманн, Джей Дюпласс

Премьера: 22 сентября

"Очевидное" — самый успешный сериал производства интернет-гиганта Amazon, если смотреть на награды. Уже после первого сезона в 2014 году шоу получило два "Золотых глобуса", пять премий "Эмми" и ворох наград попроще. Тогда благодаря этому успеху Amazon вышел из тени онлайн-кинотеатра Netflix. "Очевидное" — семейная драма с неожиданным ракурсом: пожилой профессор, разведённый отец троих детей, в один прекрасный день надевает женское платье и признаётся своим близким, что всегда мечтал быть женщиной. Герой хочет на старости лет побыть в гармонии с собой. Он просит своих взрослых детей если не понять, то хотя бы принять его выбор. Но как принять то, что твой папа — теперь мама?

Придумала сериал сценаристка "Клиент всегда мёртв" Джилл Солоуэй, и не на пустом месте — за три года до премьеры "Очевидного" её отец действительно объявил, что носит женскую одежду и чувствует себя женщиной. По словам Солоуэй, исполнитель главной роли Джеффри Тэмбор сумел идеально воплотить одновременно хрупкость и смелость, которые она увидела в глазах своего отца. В четвёртом сезоне шоу будет десять эпизодов, все они выйдут в день премьеры.

"Звёздный путь: Дискавери" / Star Trek: Discover

Создатели: Алекс Куртцман, Брайан Фуллер

В главных ролях: Сонекуа Мартин-Грин, Джейсон Айзекс, Джеймс Фрейн

Премьера: 24 сентября

Это шестой сериал во вселенной "Звёздного пути" о приключениях экипажа корабля звёздного флота. Действие "Дискавери" разворачивается за десять лет до событий шоу "Звёздный путь: Оригинальный сериал" с Уильямом Шетнером и Леонардом Нимоем, которое выходило в 1960-х. У "Дискавери" будет как минимум один общий с оригиналом персонаж — отец коммандера Спока, которого сыграет Джеймс Фрейн ("Настоящий детектив"). Производство шоу было сложным — премьеру, запланированную на май 2017 года, отложили на сентябрь, а один из создателей сериала, Брайан Фуллер, ушёл с поста шоураннера из-за занятости в других проектах. На борту остался только Алекс Куртцман, который был сценаристом двух фильмов "Стартрек", снятых Джей-Джей Абрамсом. В центре внимания "Дискавери" — капитан космического корабля (его исполнил Джейсон Айзекс из "Братства") и первый помощник капитана Мишель Бурнхэм (Сонекуа Мартин-Грин из "Ходячих мертвецов"). После премьеры шоу будет доступно на стриминговом сервисе канала CBS — осенью выйдет семь эпизодов "Дискавери", а ещё восемь начнут появляться в январе 2018-го.

"Перемены" / Better Things

Создатели: Луи Си Кей, Памела Адлон

В главных ролях: Памела Адлон, Ханна Аллигуд, Оливия Эдвард

Премьера: 14 сентября

Луи Си Кей, один из главных стендап-комиков современности, знаменит не только выступлениями в разговорном жанре. С 2010 года он делает нишевую комедию "Луи" фактически в одиночку (Си Кей сам пишет, режиссирует и монтирует шоу). В 2016-м у него появилось ещё три проекта. Сначала вышел печальный сериал "Баскетс", где Зак Галифианакис ("Мальчишник в Вегасе") сыграл профессионального клоуна, который пытается найти работу в американской глубинке. Затем появилась "Хорас и Пит", трагикомедия в театральных декорациях со Стивом Бушеми и Джессикой Лэнг. А следом была премьера комедии "Перемены", которую Луи Си Кей придумал вместе с актрисой Памелой Адлон, известной по роли в ситкоме "Блудливая Калифорния". "Перемены" для Адлон — история достаточно автобиографическая, ведь речь здесь идёт о не слишком успешной комедийной актрисе, которая в одиночку воспитывает трёх дочерей. У героини нет ни места, ни времени для меланхолии — вокруг слишком много беззаботного подросткового хаоса. Второй сезон "Перемен" станет для Памелы Адлон ещё более личным и авторским, ведь она самостоятельно снимет все десять эпизодов, заказанных кабельным каналом FX.

"Двойка" / The Deuce

Создатели: Дэвид Саймон, Джордж Пелеканус

В главных ролях: Джеймс Франко, Мэгги Джилленхол, Эмили Мид

Премьера: 10 сентября

Дэвид Саймон — знаковая личность для золотого века телевидения. Он сочинил "Прослушку", которая стала образцом полицейской драмы и одним из лучших сериалов в истории ТВ, по мнению критиков и зрителей. "Двойка" — новый сериал Саймона — выйдет на кабельном канале HBO. Речь пойдёт о зарождении американской порноиндустрии в 1970-х в Нью-Йорке. В главной роли голливудская звезда Джеймс Франко — он сыграл братьев-близнецов Винсента и Фрэнки Мартино, которые связываются с мафией, порно и проститутками. Среди последних выделяется Кэнди, девушка с амбициями порнорежиссёра — её сыграла Мэгги Джилленхол, лауреат "Золотого глобуса" за роль в мини-сериале "Благородная женщина". Пилотный эпизод "Двойки" поставила Мишель МакЛарен ("Во все тяжкие", "Игра престолов"). В первом сезоне шоу заказано восемь серий.