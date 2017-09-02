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Главная » Стиль жизни » Культура » Третьим "настоящим детективом" станет Махершала Али

Третьим "настоящим детективом" станет Махершала Али

Третьим "настоящим детективом" станет Махершала Али
Махершала Али / Фото: kinowar.com

HBO начал работу над третьим сезоном 

02.09.17 61
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Телеканал HBO официально объявил о начале работы над третьим сезоном сериала "Настоящий детектив".

Как сообщает Медуза, Автором сценария и режиссером третьего сезона будет Ник Пиццолатто. Еще одним режиссером сериала станет Джереми Солнье.

Они же будут продюсерами третьего сезона вместе с режиссером первого сезона Кэри Фукунагой, а также Вуди Харрельсоном и Мэттью Макконахи, сыгравшими в первом "Настоящем детективе".

Главную роль в третьем сезоне сериала сыграет Махершала Али, получивший в 2017 году Оскар за роль второго плана в фильме "Лунный свет". Али сыграет полицейского из северо-западного Арканзаса Уэйна Хейса.

Действие третьего сезона будет разворачиваться вокруг преступления в регионе Озарк в центральной части США и затрагивать три разных временных периода.

Напомним, Серсею Ланистер убьют, Дейнерис отравят, а Сноу оседлает дракона

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