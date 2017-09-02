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Главная » Стиль жизни » Культура » Netflix начал продавать марихуану

Netflix начал продавать марихуану

Netflix начал продавать марихуану
Иллюстративное фото

Продажей каннабиса продвигают сериал "Раскосяченные"

02.09.17 160
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Американский стриминговый видеосервис Netflix начал продавать разные сорта марихуаны, которые назвали в честь популярных сериалов.

Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на Dazed.

Марихуану продают в Калифорнии, там ее употребление разрешено законом. Каннабис продается в фирменных банках ограниченной серией с разными названиями – "Диета из Санта-Клариты", "Конь Боджек", "Замедленное развитие".

Также продается марихуана с названием Poussey Riot. Это название одновременно напоминает российскую арт-панк-группу Pussy Riot и героиню Пуссену из сериала "Оранжевый — новый черный".

Продажу каннабиса начали для продвижения сериала "Раскосяченные". В нем рассказывается о женщине, которая управляет магазином лечебной марихуаны в Лос-Анджелесе.

Напомним, Дуда одобрил использование марихуаны в лечебных целях.

 
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