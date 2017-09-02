Netflix начал продавать марихуану

Американский стриминговый видеосервис Netflix начал продавать разные сорта марихуаны, которые назвали в честь популярных сериалов.
Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на Dazed.
Марихуану продают в Калифорнии, там ее употребление разрешено законом. Каннабис продается в фирменных банках ограниченной серией с разными названиями – "Диета из Санта-Клариты", "Конь Боджек", "Замедленное развитие".
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Также продается марихуана с названием Poussey Riot. Это название одновременно напоминает российскую арт-панк-группу Pussy Riot и героиню Пуссену из сериала "Оранжевый — новый черный".
Продажу каннабиса начали для продвижения сериала "Раскосяченные". В нем рассказывается о женщине, которая управляет магазином лечебной марихуаны в Лос-Анджелесе.
Напомним, Дуда одобрил использование марихуаны в лечебных целях.