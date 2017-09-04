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Главная » Стиль жизни » Культура » Украина впервые будет представлена на Международном кинофестивале в Торонто
Украина впервые будет представлена на Международном кинофестивале в Торонто
oformi.net

Украина впервые будет представлена на Международном кинофестивале в Торонто

Там же пройдут Дни украинского кино

04.09.17 90
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Впервые Украина будет представлена национальным стендом на Международном кинофестивале в Торонто, который пройдет с 6  по 17 сентября.

Кроме того, во время 42-го кинофестиваля пройдут Дни украинского кино.

Об этом заявил в понедельник на пресс-конференции председатель Государственного агентства Украины по вопросам кино Филипп Ильенко, передает  "Укринформ".

"Впервые Украина на уровне и официальном, и индустриальном присоединится к большим киноиндустриальным ивентам в Северной Америке. Это эпицентр кинематографической мировой жизни, и очень важно приносить туда информацию о нашей индустрии, налаживать контакты, представлять наше кино, возможности нашей страны по привлечению кинопроизводителей со всего мира... В рамках этого мероприятия одновременно с представлением нашей киноиндустрии мы планируем провести Дни украинского кино в Торонто, где можем продемонстрировать лучшие украинские фильмы последних лет", - сказал Ильенко.

Он отметил, что на организацию Украинского стенда и связанных с ним ивентов, а также на проведение Дней украинского кино государственные структуры - Госкино и МИД - выделяют по 450 тыс. грн.

Исполнительный директор Украинской киноассоциации и директор Media Resourses Management Виктория Ярмощук добавила, что киноиндустрия вложила в этот проект небольшую сумму - около 6 тыс. долларов.

"Но мы надеемся, что если выстроим линейку участия Украины в важных для нас фестивалях, то сможем максимально снять это бремя с государства, привлекая не только всех игроков индустрии, но и спонсоров", - отметила она.

По словам гендиректора компании "Артхаус Трафик", которая является организатором Дней украинского кино в Торонто, Дениса Иванова, в программе Дней с 8 по 10 сентября будут показаны различные фильмы, снятые в последнее время в Украине. Это и новейшие релизы, которые увидел украинский зритель - "DZIDZIO Контрабас" и "Червоный", и фильм "Попутчики" Аркадия Непиталюка, который выйдет в конце сентября, и "Гнездо горлицы" Тараса Ткаченко, и фестивальные хиты - "Школа №3" и "Процесс" об Олеге Сенцове.

Информация о Сенцове также будет распространяться на Украинском стенде, работа которого запланирована с 7 по 17 сентября.

Организаторы стенда, который будет работать под девизом: Ukraine is Your Destination, - Государственное агентство Украины по вопросам кино совместно с посольством Украины в Канаде при поддержке Украинского национального объединения в Торонто и представителей украинской киноиндустрии.

Как писал "Фокус", в Донбассе воссоздадут атмосферу международного кинофестиваля.

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