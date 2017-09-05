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Видео Затопленный древнеримский город нашли у побережья Туниса

<span class="label red">Видео</span> Затопленный древнеримский город нашли у побережья Туниса
Фото: Getty images

Неаполис погиб в результате цунами

05.09.17 1541
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Археологи нашли у побережья современного Туниса, рядом с городом Набуль, руины затопленного древнеримского города Неаполиса. Он был частично разрушен землетрясением в IV веке нашей эры. Об этом сообщает N+1 со ссылкой на AFP.

Город Неаполис (в переводе с древнегреческого – "Новый город") был основан греками в V веке до нашей эры. Он находился на полуострове Кейп Бон на северо-востоке современного Туниса. Позднее город входил во владения Карфагена, а во время Пунических войн он был завоеван римлянами. Сейчас на месте древнего Неаполиса расположен город Набуль.

21 июля 365 года нашей эры на в Средиземном море рядом с Критом произошло землетрясение. Современные геологи оценивают силу землетрясения как минимум в восемь баллов. Оно разрушило почти все города на Крите, поселения в южной и центральной Греции, Сицилии, на Кипре. За землетрясением последовало цунами, которое дошло до северо-восточного побережья Африки. По свидетельству римского историка Аммиана Марцеллина, жившего в IV веке, цунами разрушило города на побережье, в том числе Александрию. Погибли тысячи людей, а некоторые корабли были заброшены волной на три километра вглубь континента.

Историки предполагали, что бóльшая часть Неаполиса была разрушена цунами и ушла под воду. Совместная итало-тунисская археологическая миссия начала искать следы существования города в 2010 году.

В конце августа 2017-го исследователи сообщили о находке руин древнеримского города у побережья рядом с современным Набулем. На территории около 20 гектаров археологи обнаружили улицы, памятники и около 100 ванн, которые римляне использовали для получения гарума. Так назывался рыбный соус, который в древнем Риме считался деликатесом и высоко ценился. Его получали из рыбных внутренностей, сдобренных травами, и для ферментации выдерживали на солнце в каменных ваннах в течение 2-3 месяцев.

"Это открытие позволяет нам с уверенностью установить, что Неаполис был центром по производству гарума и соленой рыбы, возможно крупнейшим в Римском мире, — говорит руководитель археологической миссии Мунир Фантар, — Возможно, аристократы Неаполиса делали на гаруме состояния".

Неаполис – не первый затонувший город, обнаруженный у побережья Северной Африки. Европейские археологи несколько лет назад обнаружили недалеко от Александрии два города, затонувших в VIII веке – Тонис-Гераклион и Канопус.

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