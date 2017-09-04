Набор состоит из восьми марок, на которых изображены как новые, так и старые персонажи космической саги

В честь выхода фильма "Звездные войны: Последние джедаи" британская почта Royal Mail выпустила набор марок со скрытыми рисунками. Об этом сообщает 112 Украина со ссылкой на Sky News.

Набор состоит из восьми марок. На них изображены как новые, так и старые персонажи космической саги, в том числе – Чубакка, C-3PO и BB-8.

Отмечается, что некоторые элементы на четырех марках с дроидами можно увидеть только при ультрафиолетовом освещении.

Фото: news.sky.com

Напомним, фантастическая киноэпопея "Звездные войны" на данный момент состоит из семи эпизодов и вышедшего в 2016 году спин-оффа "Изгой-один: Звездные войны. Истории". В декабре 2017 года ожидается релиз новой части под названием "Звездные войны: Последние джедаи".

Как сообщалось ранее, в фильме "Звездные войны: Последние джедаи" появится новый злой робот.

Студия Lucasfilm также снимает фильм о другом персонаже франшизы – контрабандисте Хане Соло. Выход ленты, у которой еще нет названия, намечен на 2018 год.