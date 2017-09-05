Второе открытие Украины. Как "Кропивницкий-2017" встряхнул город

"Мы ещё не познали все загадки Вселенной", — говорит мужчина в очках своим соседям по столу за завтраком в гостинице "Европейской", куда поселили киевских журналистов на время Национального фестиваля искусств "Кропивницкий-2017". И продолжает: "Я обычно свои лекции начинаю так: первая планета от Солнца — Меркурий, вторая — Венера, третья — Земля. А дальше — Март, Апрель, Май. Эту шутку придумал мой дед-астроном". "Загадки Вселенной мы познаем, только когда достигнем скорости света", — поддерживает светский разговор его сосед.

Я завтракаю за соседним столиком и спрашиваю себя, где я. Неужели для провинциального украинского города с населением чуть более двухсот тысяч человек такие разговоры за завтраком — норма? Или это всё же гости фестиваля "Кропивницкий-2017", программа которого сделала бы честь любому украинскому городу, включая Киев.

В любом случае все гостиницы Кропивницкого во время феста, который продолжался с 29 августа по 3 сентября, были заполнены. Как нам объяснили, одной из задач фестиваля, помимо культурных аспектов, была ещё и такая — встряхнуть туристическую инфраструктуру города. Похоже, что тут можно ставить "выполнено"

Парад театров

Хотя фестиваль "Кропивницкий-2017" был, как сейчас принято выражаться, мультикультурным, самой впечатляющей на нём оказалась театральная программа. Перечисление одних только названий театров и сыгранных пьес заняло бы не одну страницу, так что ограничусь тем, что мы успели увидеть. А не успели, например, на сыгранную до нашего приезда мистерию IYOV в постановке самого, наверное, модного и востребованного сегодня на Западе украинского режиссёра — киевлянина Влада Троицкого. Приехал в Кропивницкий и львовский духовный театр "Воскресенье" и показал не что-нибудь, так сказать, "для провинции", а "Ифигению в Авлиде" Еврипида и чеховский "Вишнёвый сад" в постановке Ярослава Федоришина. Плюс — уличный спектакль "Сны по Кобзарю".

Куратор кинопрограммы фестиваля Сергей Проскурня составил её так, чтобы подчеркнуть самые актуальные для сегодняшней Украины темы героизма, самопожертвования, национального гения

Зато мы успели на "Загадочные вариации" Эрика-Эмманюэля Шмитта в исполнении актёров Киевского академического Молодого театра и постановке худрука Андрея Белоуса. Собственно, актёров было двое, но каких! Алексей Вертинский и Станислав Боклан порвали зал виртуозной игрой в дуэте, вызвав бурю аплодисментов. Успели и на "Женщин в ре-миноре" и "Вверх по реке" балетной труппы "Киев модерн балет" в постановке Раду Поклитару. И на впечатляющий "Странный спектакль" Одесского театра на Чайной — одесские актёры в постановке Александра Онищенко по мотивам пьес популярного американского драматурга Дэвида Айвза играли так профессионально и вдохновенно, что им могли бы позавидовать многие киевские коллеги. Успели и на… Впрочем, и тут перечисление окажется слишком длинным, ограничусь примерами, показывающими, сколь разносторонней по жанрам и театральной специфике была программа.

Включала она, кстати, и чистый авангард — например, "Чёрный снег" киевского PostPlayТеатра в постановке Дэна и Яны Гуменных. Спектакль в исполнении одной актрисы рассказывал о трагических событиях в Нагасаки, Сараево, Донецке, но очень уж своеобразным языком. Насколько своеобразным, что часть публики её не приняла — в чем её винить трудно.

Зато каким удовольствием было для зрителей после авангардных изысков увидеть классический театр — завершавший фестиваль спектакль "Три товарища" по роману Ремарка в исполнении Киевского Национального академического драматического театра имени Ивана Франко в постановке Юрия Одинокого. Тут были и впечатляющая сценография, и чёткие мизансцены (надо отдать должное организаторам феста и театру, который привез в "Кропивницкий" полномасштабный вариант спектакля без скидок "на выезд"), и отличный актёрский ансамбль, в котором выделялись два главных исполнителя — Анжелика Савченко (Патриция Хольман) и Евгений Нищук (Роберт Локамп), он же министр культуры Украины.

Евгений Нищук рассказал после закрытия забавную историю. Когда он приехал в Кропивницкий, организаторы фестиваля, не ожидавшие, что он сыграет в спектакле, сокрушенно сказали министру культуры, что все пригласительные давно уже розданы, на что он ответил: ничего, мол, я как-нибудь на сцене устроюсь. Кстати, объявление о том, что пригласительных нет (билетов на фест не продавали), висело в театре с самых первых дней, и зал был набит битком.

Евгений Нищук в спектакле "Три товарища" / Фото: Валерия Ландар

Впрочем, и вся фестивальная программа, помимо театральной, была не только обширной, но и востребованной. В парке по соседству с театром особым интересом среди инсталляций современных украинских художников пользовалась "Не наступи на грабли" Алексея Сая. Вопреки подписи к этой работе — мол, каждому из нас в жизни приходилось попасть в эту неприятную ситуацию — жители Кропивницкого бесстрашно среди этих грабель ходили, фотографируя друг друга. Куратор кинопрограммы фестиваля, известный украинский режиссёр Сергей Проскурня составил её так, чтобы подчеркнуть самые актуальные для сегодняшней Украины темы героизма, самопожертвования, национального гения. И использовал при этом лучшие образцы украинского классического и современного искусства — достаточно упомянуть демонстрацию довженковской "Земли" под музыку "ДахиБрахи". Ну а на субботний вечерний рок-концерт на центральной площади Кропивницкого приехали, похоже, все лучшие украинские рок-исполнители.

Улица имени гения

Самый главный итог "Кропивницкого-2017" в том, что он выйдет за временные рамки феста. Ведь фестиваль представил украинцам (и тем, кто на фесте был, и тем, кто о нём узнает постфактум) город, о котором они до этого в культурном плане мало что знали.

А в Кропивницком немало мест, которые можно и нужно не только увидеть, но остановиться в них, задуматься и увезти эти мысли и эмоции с собой. Мало того, что нынешнее название этого города — дань памяти и уважения основоположнику украинского театра уроженцу этих мест Марку Кропивницкому, основавшему здесь "театр корифеев". Тут едва ли не на каждом шагу такие аллюзии рождаются, что диву даёшься — ведь и знал всё это, но с образом города, пока не побывал в нём, не связывал.

Так, по пути в Дом-музей замечательного художника первой половины прошлого века Александра Осмеркина я, увидев табличку "улица Арсения Тарковского", вспомнил, что юность этого гениального поэта, равновеликого Пастернаку и Мандельштаму, прошла здесь. Именно тихий провинциальный Кропивницкий был местом действия одного из лучших в истории литературы любовных стихотворений, ставшего известным благодаря тому, что поэт произнёс его за кадром в фильме своего знаменитого сына "Зеркало":

"Свиданий наших каждое мгновенье

Мы праздновали, как богоявленье,

Одни на целом свете. Ты была

Смелей и легче птичьего крыла,

По лестнице, как головокруженье,

Через ступень сбегала и вела

Сквозь влажную сирень в свои владенья

С той стороны зеркального стекла".

Это — о Марии Фальц, первой любви поэта, с которой он расстался, уехав из города в 18 лет. А "сквозь влажную сирень" — об образе жизни в Кропивницком двадцатых годов прошлого века.

Дом, где жил Арсений Тарковский, не сохранился. Но, к чести города Кропивницкого, педагоги гимназии на улице его имени организовали свой музей поэта

На этом местные культурные аллюзии не заканчиваются, и ниточка тянется вглубь эпохи дальше. Отец Арсения Тарковского, Александр Карлович Тарковский, был воспитанником Ивана Карповича Тобилевича (Карпенко-Карого), драматурга и актёра, классика украинского театра. А жило семейство Тобилевичей, из которого вышли ещё и Николай Садовский и Панас Саксаганский, в селе Арсеновка (вряд ли случайное совпадение с именем поэта) под Кропивницким, в имении, где управляющим был отец Ивана Тобилевича. Если вспомнить, какое влияние личность отца всю жизнь оказывала на Андрея Тарковского, станет понятно, что без города Кропивницкого и украинского театра не было бы ни "Зеркала", ни других фильмов знаменитого кинорежиссёра.

Дом, где жил Арсений Тарковский, не сохранился. Но, к чести города Кропивницкого, педагоги гимназии на улице его имени организовали свой музей поэта. А это, согласитесь, многое говорит о жителях.

Город на все вкусы

Буквально в ста метрах от улицы Арсения Тарковского — Художественно-мемориальный музей Александра Осмеркина. Сегодня его картины занимают почётное место в экспозициях лучших мировых музеев. В тех редких случаях, когда не лучшие работы Осмеркина появляются на аукционах, за них платят десятки и сотни тысяч долларов. За музейные, наверное, заплатили бы и миллионы. Родился он здесь, в Кропивницком, здесь же учился в рисовальных классах при местном реальном училище. Юность Осмеркина прошла в доме его дяди Якова Паученко.

И снова, как и в случае с Арсением Тарковским, начинает тянуться нить времён, поскольку Яков Паученко был архитектором, зданиям постройки которого обязан своим обликом нынешний исторический центр Кропивницкого. Причём на государственной службе он не состоял и множеству масштабных заказов обязан только себе. Поэтому в особняке Якова Паученко, нынешнем музее Осмеркина, несколько комнат были оформлены в разных стилях — мавританском, древнерусском и т. д. Сделано это было для того, чтобы визитёр — потенциальный заказчик, которого проводили по этим комнатам, мог оценить высокий уровень мастерства хозяина и выбрать стиль.

Выбирали разное — например, в десяти минутах ходьбы от музея стоит выстроенное в мавританском стиле большое здание бывшей водолечебницы Гольденберга, нынешней городской больницы № 3. К слову сказать, этот великолепный образец эпохи модерна конца 19-го века, которому может позавидовать и Киев, находится в отличном состоянии, как и другие архитектурные памятники города. Вообще по центру Кропивницкого можно проводить для приезжих туристов экскурсии на тему передовой городской архитектуры конца 19-го — начала 20-го веков.

Так что не будет большим преувеличением сказать, что фестиваль "Кропивницкий-2017" стал вторым открытием города Кропивницкого.