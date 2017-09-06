На Контрактовой площади в Киеве пройдет украинско-немецкий фестиваль

Украинско-немецкий год языков будет проходить в 2017-2018 годах и включать свыше 50 культурных событий

Украинско-немецкий год языков откроется уличным фестивалем на Контрактовой площади в Киеве, который будет проходить 9-10 сентября. Об этом заявила директор Goethe-Institut в Украине Беате Келер, передает Укринформ.

Разнообразные фестивальные мероприятия будут проходить с 12:00 до 22:00.

Она рассказала, что фестиваль начнется с велопробега от Европейской до Контрактовой площади, где состоится самый массовый урок немецкого языка с прямой трансляцией из других городов Украины. В течение дня гости фестиваля смогут сделать первые шаги в изучении немецкого языка благодаря участию в бесплатных языковых интерактивных мастерских, играя в футбол, принимая участие в конкурсе "Европа в пазлах" и даже пробуя блюда немецкой кухни.

Каждый вечер запланированы выступления двух групп – немецкой и украинской, которые будут начинаться приблизительно в 19:00. Музыкальное настроение для гостей фестиваля будут создавать немецкие группы Kellerkommando и Messer, а также украинские коллективы "Гайдамаки" и "Жадан і Собаки в космосі".

В программе фестиваля также театральные предложения для детей и взрослых, которым предложат посмотреть спектакли немецких авторов и в помещении Киевского муниципального театра для детей и в театральном шатре на площади.

Келер проинформировала, что расписание фестивальных мероприятий будет обнародовано на сайте Goethe-Institut в Украине 7 сентября.

Украинско-немецкий год языков будет проходить в 2017-2018 годах и включать свыше 50 культурных событий. Основными тематическими направлениями будут популяризация немецкого языка среди молодых украинцев, для которых это может открыть карьерные перспективы; поддержка исторической памяти двух народов во имя будущего; украинско-немецкий литературный диалог. На протяжении этого времени именно язык и литература станут платформами для передачи современной культуры, образовательных стандартов и европейских ценностей.