Вдова Владимира Высоцкого Марина Влади предположила, что ее муж был бы не в восторге от нынешнего положения дел в России.

Об это сообщает издание znak.com.

По мнению вдовы известного поэта, актера и музыканта, Владимир Высоцкий в 2017 году не занимался бы театром и был бы оппозиционно настроен по отношению к нынешней власти в РФ.

"Я думаю, он бы продолжал писать. Он прекрасно писал прозу, он был талантливый прозаик. Думаю, он бросил бы театр — он давно хотел оттуда уходить. Какое бы у него было гражданство? Какая политическая позиция? Я не могу сказать. Но мы были с ним в этом довольно близки, так что, я думаю, он думал бы, как и я: это не совсем то, о чем мы мечтали для России", - отметила Влади.

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