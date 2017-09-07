Кинопремия "Оскар" назвала своих почетных лауреатов

Американская академия киноискусств назвала лауреатов почетных "Оскаров".
Как сообщают мировые СМИ со ссылкой на сайт кинопремии, ими стали: кинорежиссер Чарльз Бернетт, кинооператор Оуэн Ройзман, канадский актер Дональд Сазерленд и французский режиссер Аньес Варда.
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"Решение о присуждении почетных "Оскаров" в этом году говорит о том, насколько широки рамки международного независимого киноискусства. Эти награды дадут творчеству четырех известных деятелей кино, чьи работы олицетворяют многоплановость восприятия мира", — отметил президент академии Джон Бейли.
Напомним, церемония награждения пройдет 11 ноября в киноконцертном комплексе Hollywood & Highland в Лос-Анджелесе.