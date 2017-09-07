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Главная » Стиль жизни » Культура » 42-й Международный кинофестиваль стартует в Торонто
42-й Международный кинофестиваль стартует в Торонто
oformi.net

42-й Международный кинофестиваль стартует в Торонто

На фестивале дебютирует Украина

07.09.17 44
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В четверг в Торонто стартует 42 Международный кинофестиваль, на котором в этом году впервые будет представлена Украина.

Фестиваль откроет шведская спортивная драма "Борг/Макинрой"  о противостоянии  двух легендарных теннисистов - шведа Бьорна Борга  и американца Джона Макинроя на кортах Уимблдона. Фильм снял датский режиссер Янус Мец Педерсен, а главные роли в нем сыграли Сверрир Гуднасон и Шайа ЛаБаф, пишет "Укринформ".

Главной наградой кинофестиваля в Торонто традиционно является Приз зрительских симпатий.

Фильмы будут представлены в ряде программ и секций, а жюри в составе режиссеров Вима Вендерса (Германия),  Малгожаты Шумовской (Польша) и Чэня Кайгэ (Китай)  будет работать лишь в одной из них - секции "Платформа", где будут представлены следующие ленты:

  • "Статус Брэда", режиссер Майк Уайт(мировая премьера);
  • "Опекунство", режиссер Ксавье Легран(североамериканская премьера);
  • "Темная река", режиссер Клио Барнард(мировая премьера);
  • "Эйфория", режиссер Лиза Лангсет(мировая премьера);
  • "Razzia", режиссер Набиль Аюш (мировая премьера);
  • "Видимое и невидимое", режиссер Камила Андини (мировая премьера);
  • "Что скажут люди", режиссер Ирам Хак (мировая премьера);
  • "Если б вы видели его сердце", режиссер Джоан Шемла (мировая премьера);
  • "Мадмуазель Паради", режиссер Барбара Альберт (мировая премьера);
  • "Смерть Сталина", режиссер Армандо Ианнуччи (мировая премьера);
  • "Зверь", режиссер Майкл Пирс (мировая премьера);
  • "Милая страна", режиссер Уорвик Торнтон(североамериканская премьера, фильм закрытия "Платформы").

В секцию "Полуночное безумие" (Midnight Madness" включены 11 фильмов:

  • Bodied, режиссер Джозеф Кан, США - мировая премьера (фильм открытия программы Midnight Madness)
  • The Disaster Artist, режиссер Джеймс Франко, США - мировая премьера
  • Downrange, режиссер Рюхэй Китамура, США - мировая премьера
  • Great Choice, режиссер Робин Комисар, США - канадская премьера
  • Let the Corpses Tan, режиссеры Элен Катте, Бруно Форцани, Бельгия/Франция - североамериканская премьера
  • Mom and Dad, режиссер Брайан Тейлор, США - мировая премьера
  • Brawl in Cell Block 99, режиссер С. Крэйг Залер, США - североамериканская премьера
  • The Crescent, режиссер Сет А. Смит, Канада - мировая премьера
  • Revenge, режиссер Корали Фарго, Франция - мировая премьера
  • The Ritual, режиссер Дэвид Брукнер, Великобритания - мировая премьера
  • Vampire Clay, режиссер Соити Умезава, Япония - мировая премьера (фильм закрытия).

Международная документальная программа (TIFF Docs) представит на кинофоруме в Торонто 23 картины:

  • Grace Jones: Bloodlight and Bami, режиссер Софи Файнс, Великобритания/Ирландия - мировая премьера (фильм открытия программы)
  • JIM & ANDY: the Great Beyond - the story of Jim Carrey & Andy Kaufman featuring a very special, contractually obligated mention of Tony Clifton, режиссер Крис Смит, США/Канада - североамериканская премьера
  • Jane, режиссер Бретт Морген, США - мировая премьера
  • The Judge, режиссер Эрика Кон, Палестина/США - мировая премьера
  • The Legend of the Ugly King, режиссер Хусейн Табак, Германия/Австрия - мировая премьера
  • Lots of Kids, a Monkey and a Castle, режиссер Густаво Сальмерон, Испания - североамериканская премьера
  • Love Means Zero, режиссер Джейсон Кон, США - мировая премьера
  • Ex Libris - The New York Public Library, режиссер Фредерик Вайсман, США - североамериканская премьера
  • The Final Year, режиссер Грег Баркер, США - мировая премьера
  • The Gospel According to Andre, режиссер Кейт Новак, США - мировая премьера
  • Of Sheep And Men, режиссер Карим Сайад, Швейцария/Катар - мировая премьера
  • One of Us, режиссеры Хайди Юинг, Рэйчел Грэйди, США - мировая премьера
  • The Other Side of Everything, режиссер Мила Турайлич, Сербия/Франция/Катар - мировая премьера
  • Sammy Davis, Jr.: I've Gotta Be Me, режиссер Сэм Поллард, США - мировая премьера
  • Scotty and the Secret History of Hollywood, режиссер Мэтт Тирнаур, США - мировая премьера
  • Silas Anjali, режиссеры Найар и Хава Эссуман, Канада/Южная Африка/Кения - мировая премьера
  • Super Size Me 2: Holy Chicken!, режиссер Морган Сперлок, США - мировая премьера
  • Azmaish: A Journey through the Subcontinent, режиссер Сабиха Сумар, Пакистан - североамериканская премьера
  • BOOM FOR REAL. The Late Teenage Years of Jean-Michel Basquiat, режиссер Сара Драйвер, США - мировая премьера
  • The China Hustle, режиссер Джед Ротштайн, США - мировая премьера
  • Cocaine Prison, режиссер Виолетта Айала, Австралия/Боливия/Франция/ США - мировая премьера
  • Eric Clapton: Life in 12 Bars, режиссер Лили Фини Занук, Великобритания - мировая премьера
  • Makala, режиссер Эммануэль Грас, Франция - североамериканская премьера (фильм закрытия программы).

В  этом году впервые на Международном кинофестивале в Торонто будет представлена и Украина. Так, в рамках кинофестиваля будет работать национальный стенд Украины и пройдут Дни украинского кино.

В частности, по словам гендиректора компании "Артхаус Трафик", которая является организатором Дней украинского кино в Торонто, Дениса Иванова, в программе Дней с 8 по 10 сентября будут показаны различные фильмы, снятые в последнее время в Украине. Это и новейшие релизы, которые увидел украинский зритель - "DZIDZIO Контрабас" и "Червоный", и фильм "Попутчики" Аркадия Непиталюка, который выйдет в конце сентября, и "Гнездо горлицы" Тараса Ткаченко, и фестивальные хиты - "Школа №3" и "Процесс" об Олеге Сенцове, поскольку очень важно говорить о нем на разных площадках.

Информация о Сенцове также будет распространяться на украинском стенде, который будет работать с 7 до 17 сентября. 42 Международный кинофестиваль в Торонто продлится до 17 сентября.

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