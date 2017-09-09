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Главная » Стиль жизни » Культура » Ада Роговцева в День кино стала лауреатом премии имени Довженко

Ада Роговцева в День кино стала лауреатом премии имени Довженко

Ада Роговцева в День кино стала лауреатом премии имени Довженко
Фото: КП в Украине

Кроме того, назначены президентские гранты молодым деятелям в области кинематографии 

09.09.17 30
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Сегодня, в День украинского кино, президент Петр Порошенко присудил Государственную премию имени Александра Довженко 2017 года за выдающийся вклад в развитие украинского киноискусства народной артистке Украины, лауреату Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко, Герою Украины Аде Роговцевой.

Об этом сообщает пресс-служба Администрации президента. 

В этом году размер Государственной премии Украины имени Александра Довженко составит 200 000 грн.

Кроме того, Петр Порошенко назначил гранты президента Украины молодым деятелям в области кинематографии для создания и реализации творческих проектов. 

Так, режиссер Ольга Гаврилова получит грант в размере 59 тысяч грн для производства анимационного короткометражного фильма "Мир наоборот", режиссер Максим Наконечный - 68 тысяч грн для производства игрового короткометражного фильма "Новый год в семейном кругу", а режиссер Эрнес Сарихалилов - 93 тысячи грн для производства игрового короткометражного фильма "Гвоздь".

Напомним, "Оскар" назвала своих почетных лауреатов.

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