Ада Роговцева в День кино стала лауреатом премии имени Довженко

Кроме того, назначены президентские гранты молодым деятелям в области кинематографии

Сегодня, в День украинского кино, президент Петр Порошенко присудил Государственную премию имени Александра Довженко 2017 года за выдающийся вклад в развитие украинского киноискусства народной артистке Украины, лауреату Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко, Герою Украины Аде Роговцевой.

Об этом сообщает пресс-служба Администрации президента.

В этом году размер Государственной премии Украины имени Александра Довженко составит 200 000 грн.

Кроме того, Петр Порошенко назначил гранты президента Украины молодым деятелям в области кинематографии для создания и реализации творческих проектов.

Так, режиссер Ольга Гаврилова получит грант в размере 59 тысяч грн для производства анимационного короткометражного фильма "Мир наоборот", режиссер Максим Наконечный - 68 тысяч грн для производства игрового короткометражного фильма "Новый год в семейном кругу", а режиссер Эрнес Сарихалилов - 93 тысячи грн для производства игрового короткометражного фильма "Гвоздь".

Напомним, "Оскар" назвала своих почетных лауреатов.