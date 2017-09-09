Литва выдвинула на "Оскар" фильм о событиях в зоне АТО

Оскаровский комитет Литвы выдвинул на соискание премии Американской академии киноискусств фильм "Иней" о событиях в районе проведения антитеррористической операции на востоке Украины. Об этом сообщает 5 канал.
Драма режиссера Шарунаса Бартаса рассказывает историю литовца, который доставляет в Донбасс гуманитарную помощь для украинских военных. Там мужчина вплотную видит войну и пытается ее осмыслить.
Фильм снят в ко-продукции Литвы, Украины, Франции и Польши. В создании ленты принимали участие украинские кинокомпании "Инсайт Медиа" и "Тато Фільм" при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино и Литовского киноцентра.
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В украинском кинопрокате "Иней" появится 5 октября.