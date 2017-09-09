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Главная » Стиль жизни » Культура » Литва выдвинула на "Оскар" фильм о событиях в зоне АТО

Литва выдвинула на "Оскар" фильм о событиях в зоне АТО

Литва выдвинула на "Оскар" фильм о событиях в зоне АТО
Фото из открытых источников

Драма рассказывает о литовце, который доставляет в Донбасс гуманитарную помощь для украинских военных

09.09.17 18
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Оскаровский комитет Литвы выдвинул на соискание премии Американской академии киноискусств фильм "Иней" о событиях в районе проведения антитеррористической операции на востоке Украины. Об этом сообщает 5 канал.

Драма режиссера Шарунаса Бартаса рассказывает историю литовца, который доставляет в Донбасс гуманитарную помощь для украинских военных. Там мужчина вплотную видит войну и пытается ее осмыслить.

Фильм снят в ко-продукции Литвы, Украины, Франции и Польши. В создании ленты принимали участие украинские кинокомпании "Инсайт Медиа" и "Тато Фільм" при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино и Литовского киноцентра.

В украинском кинопрокате "Иней" появится 5 октября.

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