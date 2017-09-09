Три украинских писателя стали послами доброй воли ООН

Украинские писатели Лариса Денисенко, Любко Дереш и Марьяна Савка стали посланниками доброй воли ООН в Украине. Об этом сообщает Читомо.

Кроме них, послами доброй воли также стали журналист Андрей Куликов, телеведущий Слава Варда, певица Катя Чили, философ и исследователь Михаил Минаков, правозащитник Евгений Захаров и художница Алевтина Кахидзе.

Послы доброй воли ООН и посланцы мира - это известные личности и выдающиеся деятели, которые посвящают свое время тому, чтобы привлечь внимание общественности к острейшим проблемам современного мира и отстаивают ценности и идеалы Организации Объединенных Наций в своих странах.

Послами доброй воли ООН становятся известные художники, музыканты, звезды спорта и актеры. Большинство звезд назначаются послами доброй воли для отдельного агентства ООН. Они должны иметь безупречную репутацию, настоящий интерес к гуманитарным проблемам и большую популярность.