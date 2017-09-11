Умер писатель, создавший легендарного Росомаху

Скончался писатель и редактор комиксов Лен Уэйн, который известен, как создатель Росомахи и сценарист комиксов о Бэтмене и Супермене.
Писатель скончался на 70-м году жизни, причину смерти издание Mashable, на которое ссылаются мировые СМИ, не сообщает.
Уэйн работал над перезапуском серии комиксов о "Людях Икс" в 1975 году, в тандеме с Дэйвом Кокрамом.
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Хью Джекман, сыгравший Росомаху в серии фильмов о супермутантах, прокомментировал смерть писателя.
"Мне посчастливилось познакомиться с Леном Уэйном в 2008 году. Я сказал ему тогда, что он сердцем, головой и руками создал величайших персонажей комиксов", - отметил он на собственной Twitter-странице.
Напомним, Ада Роговцева в День кино стала лауреатом премии имени Довженко.