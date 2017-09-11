Умер писатель, создавший легендарного Росомаху

Лен Уэйн известен и как сценарист комиксов о Бэтмене и Супермене

Скончался писатель и редактор комиксов Лен Уэйн, который известен, как создатель Росомахи и сценарист комиксов о Бэтмене и Супермене.

Писатель скончался на 70-м году жизни, причину смерти издание Mashable, на которое ссылаются мировые СМИ, не сообщает.

Уэйн работал над перезапуском серии комиксов о "Людях Икс" в 1975 году, в тандеме с Дэйвом Кокрамом.

Хью Джекман, сыгравший Росомаху в серии фильмов о супермутантах, прокомментировал смерть писателя.

"Мне посчастливилось познакомиться с Леном Уэйном в 2008 году. Я сказал ему тогда, что он сердцем, головой и руками создал величайших персонажей комиксов", - отметил он на собственной Twitter-странице.

Напомним, Ада Роговцева в День кино стала лауреатом премии имени Довженко.