В Украине начались съемки исторического фильма "Круты 1918. Защита". Об этом сообщает пресс-служба Госкино Украины на странице в Facebook

Производство фильма осуществляет компания Good Morning Film. Режиссером картины является Алексей Шапарев, автор сценария - Константин Коновалов, продюсером – Андрей Корниенко.

"Лента расскажет историю молодых людей – героев своего времени, которые самоотверженно встали на защиту Родины. 300 студентов и юнкеров зимой 1918 года достойно противостояли многотысячной большевистской армии в бою под Крутами. Они заплатили своей жизнью ради независимости Украины. На фоне этих трагических и героических для страны событий зарождается любовь главных героев картины – Софии и Андрея", - рассказали в пресс-службе.

По словам режиссера Алексея Шапарева, в течение осени будут проведены складнопостановочные съемки - с использованием спец- и пиротехнических эффектов, с участием большого количества актеров массовых сцен, животных и каскадеров.

Первый заместитель Председателя Госкино Сергей Неретин отметил, что государственная поддержка фильма составляет 26 млн грн.











Фото: Facebook.com/ukrainefilmagency