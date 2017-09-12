Сегодня - 96 лет со дня рождения Станислава Лема

Всемирно известный писатель - автор более 70 книг, переведенных на 41 язык мира и изданных общим тиражом почти 30 млн экземпляров

12 сентября в мире отмечают 96 лет со дня рождения Станислава Лема (1921-2006), польского писателя, выдающегося представителя научно-философской фантастики.

Родился он во Львове в семье врача. Учился 1939-1941 и 1944-1946 в Львовском медицинском институте.

После войны поселился в Кракове, где окончил медицинский факультет университета, пишет "Укринформ".

Работал при кафедре психологии, занимался историей и теорией науки, сотрудничал в редакциях научно-популярных журналов. Литературную деятельность начал в 1946 году публикацией в печатных изданиях романа "Человек с Марса".

Первый научно-фантастический роман "Астронавты" увидел свет пять лет спустя.

Самые известные романы Лема – "Эдем", "Солярис", "Голос Неба", "Дневник, найденный в ванне", "Магелланово облако", "Мир на земле".

Станислав Лем известен также философско-социологическим исследованиями, среди которых и знаменитая "Сумма технологий".

Лем - автор более 70 книг, переведенных на 41 язык мира и изданных общим тиражом почти 30 млн экземпляров.

Умер Станислав Лем 27 марта 2006 года в Кракове.