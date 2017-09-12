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Главная » Стиль жизни » Культура » Видео ABBA едет в турне в 2019 году, виртуальное

Видео ABBA едет в турне в 2019 году, виртуальное

<span class="label red">Видео</span> ABBA едет в турне в 2019 году, виртуальное
Фото из открытых источников

Композиции будут исполнять аватары

12.09.17 255
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Легендарная группа ABBA собирается организовать виртуальное турне, на концертах композиции будут исполнять цифровые копии участников шведского квартета - аватары.

Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на Expressen.

Экс-участник группы Бенни Андерссон заявил, что турне состоится в 2019 году, если проект окажется "достаточно крепким".

Андерсон пояснил, что потребуется время на оцифровку лица исполнителей.

"Здорово, что все это уже на таком техническом уровне. Это будет интересно", - сказал Андерссон.

Он также сообщил, что в альбом Piano, который будет выпущен им 29 сентября, войдут интерпретации старых мелодий ABBA, в том числе Thank You for the Music и Happy New Year.

Напомним, ABBA была создана в 1972 году. За десять лет своего существования группа выпустила восемь альбомов. 

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