Легендарная группа ABBA собирается организовать виртуальное турне, на концертах композиции будут исполнять цифровые копии участников шведского квартета - аватары.

Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на Expressen.

Экс-участник группы Бенни Андерссон заявил, что турне состоится в 2019 году, если проект окажется "достаточно крепким".

Андерсон пояснил, что потребуется время на оцифровку лица исполнителей.

"Здорово, что все это уже на таком техническом уровне. Это будет интересно", - сказал Андерссон.

Он также сообщил, что в альбом Piano, который будет выпущен им 29 сентября, войдут интерпретации старых мелодий ABBA, в том числе Thank You for the Music и Happy New Year.

Напомним, ABBA была создана в 1972 году. За десять лет своего существования группа выпустила восемь альбомов.