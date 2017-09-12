Легендарная группа ABBA собирается организовать виртуальное турне, на концертах композиции будут исполнять цифровые копии участников шведского квартета - аватары.
Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на Expressen.
Экс-участник группы Бенни Андерссон заявил, что турне состоится в 2019 году, если проект окажется "достаточно крепким".
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Андерсон пояснил, что потребуется время на оцифровку лица исполнителей.
"Здорово, что все это уже на таком техническом уровне. Это будет интересно", - сказал Андерссон.
Он также сообщил, что в альбом Piano, который будет выпущен им 29 сентября, войдут интерпретации старых мелодий ABBA, в том числе Thank You for the Music и Happy New Year.
Напомним, ABBA была создана в 1972 году. За десять лет своего существования группа выпустила восемь альбомов.