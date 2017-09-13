Премьера девятого эпизода "Звездных войн" перенесена на 7 месяцев

Выход фильма запланирован на конец декабря 2019 года

Компания Disney объявила, что выход девятого эпизода саги "Звездные войны" переносится на семь месяцев. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на Variety.

Ранее выход фильма планировался 24 мая 2019 года. Теперь объявлена новая дата – 20 декабря 2019 года. Причины такого решения не объясняются.

Издание подчеркивает, что на 24 мая 2019 года Disney наметил релиз картины "Алладин" режиссера Гая Ричи.

Напомним, что девятый эпизод "Звездных войн" будет снимать Джей Джей Абрамс, который помог перезагрузить франшизу, создав седьмой эпизод "Звездные войны: Пробуждение силы". Он также примет участие в написании сценария вместе с Крисом Террио.