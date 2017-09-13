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Главная » Стиль жизни » Культура » Премьера девятого эпизода "Звездных войн" перенесена на 7 месяцев

Премьера девятого эпизода "Звездных войн" перенесена на 7 месяцев

Премьера девятого эпизода "Звездных войн" перенесена на 7 месяцев
Фото: cinematicwallpaper.com

 Выход фильма запланирован на конец декабря 2019 года

13.09.17 143
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Компания Disney объявила, что выход девятого эпизода саги "Звездные войны" переносится на семь месяцев. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на Variety.

Ранее выход фильма планировался 24 мая 2019 года. Теперь объявлена новая дата – 20 декабря 2019 года. Причины такого решения не объясняются.

Издание подчеркивает, что на 24 мая 2019 года Disney наметил релиз картины "Алладин" режиссера Гая Ричи.

Напомним, что девятый эпизод "Звездных войн" будет снимать Джей Джей Абрамс, который помог перезагрузить франшизу, создав седьмой эпизод "Звездные войны: Пробуждение силы". Он также примет участие в написании сценария вместе с Крисом Террио.

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