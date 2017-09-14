У "Игры престолов" будет несколько финалов

Создатели "Игры престолов" снимут несколько вариантов финала, чтобы в случае утечки никто не знал, чем закончится сериал.
Об этом изданию The Morning Call рассказал программный директор телеканала HBO Кейси Бойлс, сообщаеют мировые СМИ.
"Я знаю они собираются снимать несколько версий, так что на самом деле никто не знает, чем все закончится", - подчеркнул Бойлс.
Также он рассказал, что в последнем сезоне будет 6 серий. Их съемка начнется уже в октябре 2017 года.
Напомним, Хиллари Клинтон сравнила себя с Серсеей Ланнистер из "Игры престолов".