Учитель готов встретиться с Поклонской

Режиссер фильма "Матильда" Алексей Учитель заявил, что не против еще раз встретиться с депутатом Госдумы Натальей Поклонской, если она, в свою очередь, посмотрит его фильм.

Об этом сообщают "Известия"

Ранее Учитель и Поклонская уже встречались в июне, что удалось запечатлеть на фотографии, которая недавно появилась в сети. "Мы тогда поговорили с Поклонской пять минут, я предложил посмотреть свою картину, она отказалась, и беседа закончилась", –– сказал Учитель.

По его словам, любые разговоры о новой встрече с Поклонской бессмысленны, если депутат не посмотритфильм, - цитирует ТАСС режиссера.

Напомним, скандал вокруг фильма Учителя разразился после возникшего спора между Поклонской и режиссером. Она настроена против фильма, считая, что картина оскорбляет чувства верующих и память царя Николая II. Режиссер при этом уверен, что Поклонская не сможет повлиять на прокатную судьбу фильма.