Знаменитый итальянский тенор получил травму головы накануне концерта в Украине

Итальянский артист – певец Андреа Бочелли упал с лошади и получил травму черепа. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на Тgcom24.
Это произошло в провинции Пиза, в личной усадьбе Бочелли. Врачи скорой помощи, прибывшие на место происшествия, обнаружили певца в тяжелом состоянии. У него отмечалась спутанность сознания.
Бочелли доставили в больницу на вертолете. О деталях состояния здоровья не пока уточняется.
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На 23 сентября запланирован концерт Бочелли в Киеве.