Американский актер Маколей Калкин, известный по главной роли в серии комедий "Один дома", принял участие в съемках короткометражного фильма для французского модного дома Kenzo.
Режиссером и сценаристом кампании Cabiria, Charity, Chastity выступила американская актриса Наташа Лионн, сыгравшая роль в фильме "Американский пирог" и сериале "Оранжевый – хит сезона". Также в киноленте снялись и другие комедийные актеры, вроде Джеймса Ренсона ("Мой парень — псих").
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