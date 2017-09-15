Символ нуля оказался на полтысячелетия старше, чем считалось ранее. Такое открытие сделали исследователи из университета Оксфорда, которые провели радиоуглеродный анализ манускрипта Бакшали — одного из древнейших примеров решения математических задач. Об этом сообщается на сайте библиотеки университета, передает N+1.

Манускрипт Бакшали (англ. Bakhshali manuscript) – это документ, найденный в 1881 году на территории современного Пакистана. Этот манускрипт считается одним из древнейших документов в истории индийской математики. С начала XX века он хранится в Бодлианской библиотеке Оксфордского университета. Из-за хрупкости материала (манускрипт сделан из бересты) его точная датировка до сих пор не была определена; анализ стиля письма и находящейся в нем информации указывал на то, что документ датируется периодом IX-XII века.

Исследователи Оксфордского университета проанализировали манускрипт Бакшали при помощи радиоуглеродного анализа – метода измерения возраста биологических останков путем измерения содержания в материале радиоактивных изотопов.

Такой анализ позволил ученым датировать манускрипт II-IV веком нашей эры. Особенность этого открытия заключается в том, что математический документ содержит множество написаний нуля в форме точки для обозначения "заполнителя" чисел (например, в числе 100 для обозначения отсутствия десятков и единиц).

Отнесение документа к такому раннему периоду указывает на то, что число нуль на самом деле на пять веков старше, чем ранее считалось: самым древним упоминанием нуля до сих пор являлась настенная запись в храме в городе Гвалиор в Индии – написанное там число 270 датируется концом девятого века.