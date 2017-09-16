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Главная » Стиль жизни » Культура » Рецензия Недолго, но счастливо. Переболеет ли зритель "Тюльпанной лихорадкой"
<span class="label red">Рецензия</span> Недолго, но счастливо. Переболеет ли зритель "Тюльпанной лихорадкой"
Кадр из фильма

Рецензия Недолго, но счастливо. Переболеет ли зритель "Тюльпанной лихорадкой"

В прокате историческая мелодрама Джастина Чадвека. В главных ролях оскароносные Алисия Викандер, Кристоф Вальц и Джуди Денч

Анна Синящик - 16.09.17 68
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XVII век, Амстердам. Под руководством мудрой аббатисы (Джуди Денч, "Влюблённый Шекспир") при монастыре Святой Урсулы работает сиротский приют. Судьбе юных бесприданниц не позавидуешь: подрастая, они устраиваются служанками богатых господ или принимают постриг.

Юной Софие (Алисия Викандер, "Девушка из Дании") повезло — судьба освободила её от подобного выбора. Девушку "выкупает" у аббатисы пожилой состоятельный горожанин (Кристоф Вальц, "Джанго освобождённый"). Малообеспеченную красавицу ждёт сказка: статус законной жены, большой дом, дорогие наряды и подарки. В число последних, кстати, входят недавно завезённые из Азии тюльпаны. Взамен от девушки требуется сущий пустяк — родить седому "молодожёну" наследника. София принимает правила игры.

В какой-то момент немолодой супруг расслабляется и теряет бдительность: заказывает у молодого художника серию семейных портретов. Голубоглазый портретист (Дэйн ДеХан, "Валериан и город тысячи планет") как две капли воды похож на одного из самых известных персонажей, сыгранных Леонардо Ди Каприо: талантлив, красив, влюбчив и беден. При первой же встрече между художником и скучающей прекрасной леди возникает искра. А романы между представителями разных сословий, как известно, редко претендуют на хеппи-энд.

Почитателям "Анны Карениной" этот фильм придётся по вкусу, ведь любовных линий здесь тоже две: "как можно" и "как надо". У грешащей адюльтерами Софии есть служанка-сверстница (Холлидей Грейнджер, "Против шторма"), строящая образцово-показательные отношения с торговцем рыбой. Чтобы простушка-кухарка и её зазноба вызывали у зрителя исключительно позитивные эмоции, их максимально "подфотошопили": сделали чистоплотными и грамотными. Ни дать ни взять Кити Щербацкая и Левин амстердамского разлива. Все счастливые семьи похожи друг на друга, не так ли?

Украинский зритель знаком с режиссёром Джастином Чадвеком благодаря его исторической драме "Ещё одна из рода Болейн". И пусть события "Тюльпанной лихорадки" разворачиваются на сто лет позже, чем рассказ о родственницах-фаворитках, такой же серьёзный подход к костюмам и  интерьерам побуждает присматриваться, не мелькнёт ли в кадре обольстительная светловолосая "сестричка" Йоханссон.

Почитателям "Анны Карениной" этот фильм придётся по вкусу, ведь любовных линий здесь тоже две: "как можно" и "как надо"

Создателям фильма удалось подчеркнуть сильные стороны каждого актёра. Опытный Вальц разбавляет всеобщий пафос и натянутость интонационно вкусными ироничными монологами. Начинающая звезда ДеХан хлопает ресницами "как Лео", исполняя для умницы Викандер роль красивой, но полубесполезной декорации. Яркой Каре Делевинь ("Отряд самоубийц") тоже достался немногословный персонаж. Тот же "Валериан и город тысячи планет" показал: на передовой скандальная топ-модель смотрится менее выигрышно, чем в эпизодах длиной с рекламный ролик.

Тревожные саундтреки, красивые постельные сцены и приятный приглушённый свет позволяют зрителю полностью погрузиться в хаотичную и полную информационной неразберихи атмосферу XVII века. Для искушённого зрителя эта картина не станет чем-то знаковым, но, вероятнее всего, он всё же заболеет лёгкой и безопасной формой тюльпаномании.

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