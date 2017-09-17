В столице Германии Берлине открыли Национальный урбанистический музей современного уличного искусства. Его считают первым музеем уличного искусства в мире. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на ВВС.

В музее выставлены работы 150 иностранных и местных художников, однако кураторы музея считают, что лучшим местом для этого вида искусства все же остается улица. Поэтому выставка расположена в многоквартирном доме с асфальтовым полом, что помогает создать впечатление, будто посетители находятся на улице.

"Современное уличное искусство – это логическое продолжение того, что происходит на улице", – пояснила директор музея Яша Янг.

По ее словам, помещение вновь созданного урбанистического музея может стать архивом, который впервые расскажет историю уличного искусства с момента его зарождения. Перед официальным открытием первой экспозиции много художественных произведений, представленных в музее, демонстрировали перед музеем и на улицах вблизи него.

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Также отмечается, что экспозицию создали для того, чтобы уличные художники получили широкое признание.

Между тем, в соответствии с законом на зданиях Берлина запрещено рисовать граффити без разрешения владельца дома.









Фото: ЕРА