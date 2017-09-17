Все статьиВсе новостиВсе мнения
Общество
Мнения
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Стиль жизни » Культура » Фото В Берлине открылся первый в мире музей уличного искусства

Фото В Берлине открылся первый в мире музей уличного искусства

<span class="label red">Фото</span> В Берлине открылся первый в мире музей уличного искусства
Фото: ЕРА

На выставке демонстрируются работы 150 иностранных и местных художников

17.09.17 16
000

В столице Германии Берлине открыли Национальный урбанистический музей современного уличного искусства. Его считают первым музеем уличного искусства в мире. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на ВВС.

В музее выставлены работы 150 иностранных и местных художников, однако кураторы музея считают, что лучшим местом для этого вида искусства все же остается улица. Поэтому выставка расположена в многоквартирном доме с асфальтовым полом, что помогает создать впечатление, будто посетители находятся на улице.

"Современное уличное искусство – это логическое продолжение того, что происходит на улице", – пояснила директор музея Яша Янг.

По ее словам, помещение вновь созданного урбанистического музея может стать архивом, который впервые расскажет историю уличного искусства с момента его зарождения. Перед официальным открытием первой экспозиции много художественных произведений, представленных в музее, демонстрировали перед музеем и на улицах вблизи него.

Также отмечается, что экспозицию создали для того, чтобы уличные художники получили широкое признание.

Между тем, в соответствии с законом на зданиях Берлина запрещено рисовать граффити без разрешения владельца дома.

Фото: ЕРА

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , , , ,
Читайте по теме
В центре Киева для музея Революции Достоинства выделили 1,22 га землиВ США впервые покажут публике ледоруб, которым убили ТроцкогоПрокуратура открыла уголовное производство по факту уничтожения граффити на улице Грушевского

Читайте также на focus.ua

Топ-7
  1. Скандальный министр. Андрей Рева о еде, пенсиях и страховом стаже 6286
  2. Вера в идеального человека всегда кончается стрельбой, — Андрей Хлывнюк, "Бумбокс" 4912
  3. Киев "под немцем". Какими были цены, зарплаты и развлечения во время немецкой оккупации 5135
  4. Жизнь после жизни. Как живут брошенные человеком города 4384
  5. Я люблю тебя. Что видит Аня, когда думает о Вове 3506
  6. Пражские крысарики. Почему на киевском Майдане крысы начали теснить людей 4235
  7. Молчаливый гром. Лучшие сериалы сентября 4396
  1. Волкер озвучил видение США миротворческой миссии в Донбассе 3931 / 4593
  2. Так нельзя. 6 привычек, которые нас старят 3033 / 3444
  3. Поесть и похудеть. 7 аргументов в пользу углеводов 2426 / 4143
  4. Что я вижу. Граница востока и запада по реке Збруч 1237 / 1490
  5. Пена летних дней. 10 лучших композиций сентября 1162 / 1239
  6. В Украине перепишут правила регистрации местожительства 1041 / 29337
  7. Куда бы засунуть. Сколько придётся заплатить за видео, снятые новым iPhone 1033 / 1209
  1. Что я вижу. Граница востока и запада по реке Збруч 17 / 1490
  2. Волкер озвучил видение США миротворческой миссии в Донбассе 10 / 4593
  3. Поесть и похудеть. 7 аргументов в пользу углеводов 8 / 4143
  4. Пена летних дней. 10 лучших композиций сентября 7 / 1239
  5. Так нельзя. 6 привычек, которые нас старят 6 / 3444
  6. Стали известны лучшие книги "Форума издателей" 4 / 242
  7. Я люблю тебя. Что видит Аня, когда думает о Вове 4 / 3506
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.